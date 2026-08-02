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Avtor:
K. M.

Nedelja,
2. 8. 2026,
16.54

Osveženo pred

42 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška Trogir hrana apartma hladilnik pijača

Nedelja, 2. 8. 2026, 16.54

42 minut

Hrvaška: turistka šokirana nad tem, kar je našla v hladilniku v apartmaju

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Trogir | Prijetno presenečenje so doživeli v kraju Seget Vranjica blizu Trogirja. | Foto Pixabay

Prijetno presenečenje so doživeli v kraju Seget Vranjica blizu Trogirja.

Foto: Pixabay

Medtem ko so družbena omrežja v zadnjih tednih polna posnetkov uničenih stanovanj in razprav o tem, kaj morajo najemniki pretrpeti, se je pojavila objava, ki je mnoge presenetila, piše Slobodna Dalmacija.

Turistka, ki je obiskala Hrvaško, je na družbenem omrežju Facebook delila pozitivno izkušnjo z apartmajem, ki ga je rezervirala za svoje počitnice. Ne le, da je apartma bil lepo urejen in čist, pričakal jih je tudi poln hladilnik. 

Objava na Facebooku | Foto: FB/Apartmani Hrvatska 2026/posnetek zaslona Objava na Facebooku Foto: FB/Apartmani Hrvatska 2026/posnetek zaslona

"Želim deliti našo pozitivno izkušnjo z letošnjih poletnih počitnic ... Vse pohvale za apartma ... Kraj je Seget Vranjica. Apartma je urejen in popolnoma opremljen. Lastnica je prijazna, ustrežljiva in vedno pripravljena pomagati. V apartmaju so nas sprejeli s hrano in torto, med bivanjem pa nam je pripravila tudi večerjo," je zapisala.

Goste je pričakal poln hladilnik. | Foto: FB/Apartmani Hrvatska 2026/posnetek zaslona Goste je pričakal poln hladilnik. Foto: FB/Apartmani Hrvatska 2026/posnetek zaslona

V času, ko se mnogi najemodajalci pritožujejo nad neodgovornimi gosti, ti pa nad hladnim pristopom gostiteljev, se ta zgodba sliši skoraj neverjetno.

Objavo je doslej všečkalo skoraj 14 tisoč ljudi. Sprva je bilo pod objavo mogoče komentirati, a na koncu je bila možnost komentiranja onemogočena. Številni so potezo lastnice apartmaja pohvalili, nekateri pa so se vseeno spraševali, ali ni bilo to vendarle malo preveč. 

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