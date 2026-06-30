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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
30. 6. 2026,
9.18

Osveženo pred

39 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Slovenija Nemčija streljanje smrtne žrtve

Torek, 30. 6. 2026, 9.18

39 minut

Slovenija izrazila sožalje po streljanju na severu Nemčije

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Streljanje v Nemčiji | V nemškem mestu Stade je bilo v ponedeljek v streljanju ubitih šest ljudi. | Foto Reuters

V nemškem mestu Stade je bilo v ponedeljek v streljanju ubitih šest ljudi.

Foto: Reuters

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanji minister Tone Kajzer sta v ponedeljek po smrtonosnem strelskem napadu v nemškem mestu Stade blizu Hamburga družinam in bližnjim izrekla sožalje, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje.

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"Z globoko žalostjo sem sprejela novico o tragičnem streljanju v Nemčiji. Družinam in bližnjim žrtev izrekam iskreno sožalje, ranjenim pa želim hitro in uspešno okrevanje. V mislih smo z vsemi, ki jih je ta tragedija prizadela, ter izražamo solidarnost z Nemčijo v teh težkih trenutkih," je na omrežju X zapisala Pirc Musar.

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Tudi zunanje ministrstvo je v objavi na X izrazilo zaskrbljenost spričo dogodka. "V imenu Republike Slovenije in v svojem imenu izrekam iskreno in globoko sožalje družinam in bližnjim žrtev. Naše misli so v teh bolečih trenutkih z vsemi, ki žalujejo, ter z ranjenimi, ki se borijo za okrevanje," je dejal Kajzer. Ob tem je najodločneje obsodil incident, za katerega da ni opravičila.

"Slovenija ostaja zavezana skupnim evropskim vrednotam miru, varnosti in spoštovanja človekovega dostojanstva. V teh težkih trenutkih stojimo solidarno ob strani Nemčiji," je dodal.

V nemškem mestu Stade je bilo v ponedeljek v streljanju ubitih šest ljudi. Policija je osumljenca aretirala in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo tri mesece staro hčerko.

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