Predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanji minister Tone Kajzer sta v ponedeljek po smrtonosnem strelskem napadu v nemškem mestu Stade blizu Hamburga družinam in bližnjim izrekla sožalje, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje.

"Z globoko žalostjo sem sprejela novico o tragičnem streljanju v Nemčiji. Družinam in bližnjim žrtev izrekam iskreno sožalje, ranjenim pa želim hitro in uspešno okrevanje. V mislih smo z vsemi, ki jih je ta tragedija prizadela, ter izražamo solidarnost z Nemčijo v teh težkih trenutkih," je na omrežju X zapisala Pirc Musar.

Z globoko žalostjo sem sprejela novico o tragičnem streljanju v Nemčiji.



Družinam in bližnjim žrtev izrekam iskreno sožalje, ranjenim pa želim hitro in uspešno okrevanje.



V mislih smo z vsemi, ki jih je ta tragedija prizadela, ter izražamo solidarnost z Nemčijo v teh težkih… — Nataša Pirc Musar (@nmusar) June 29, 2026

Minister Kajzer: To nesprejemljivo dejanje nasilja najodločneje obsojam

Tudi zunanje ministrstvo je v objavi na X izrazilo zaskrbljenost spričo dogodka. "V imenu Republike Slovenije in v svojem imenu izrekam iskreno in globoko sožalje družinam in bližnjim žrtev. Naše misli so v teh bolečih trenutkih z vsemi, ki žalujejo, ter z ranjenimi, ki se borijo za okrevanje," je dejal Kajzer. Ob tem je najodločneje obsodil incident, za katerega da ni opravičila.

"Slovenija ostaja zavezana skupnim evropskim vrednotam miru, varnosti in spoštovanja človekovega dostojanstva. V teh težkih trenutkih stojimo solidarno ob strani Nemčiji," je dodal.

V zadnjih urah z zaskrbljenostjo spremljamo poročila o tragičnem streljanju v nemškem mestu #Stade, ki je zahtevalo več nedolžnih življenj.



“V imenu Republike Slovenije 🇸🇮 in v svojem imenu izrekam iskreno in globoko sožalje družinam in bližnjim žrtev. Naše misli so v teh… pic.twitter.com/HyZCQyWRrI — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) June 29, 2026

V nemškem mestu Stade je bilo v ponedeljek v streljanju ubitih šest ljudi. Policija je osumljenca aretirala in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo tri mesece staro hčerko.