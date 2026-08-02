Hrvatica: Slovenci si prisvajajo plažo. Ko sem odmaknila njihove stole, me je Slovenka napadla.

Incidentom in pritožbam glede rezervacije mest na plaži s puščanjem ležalnikov in brisač ni videti konca. Bralka Indexa trdi, da se takšna praksa na plaži Varoš na Pašmanu ponavlja vsak dan in da pristojni organi, kljub prijavi, niso reagirali. Po njenih besedah ​​skupina slovenskih državljanov vsak dan pušča stole na "najboljšem mestu v senci", da bi si rezervirali mesto.

"Stoli so tam ves dan, tudi ko jih ni več ur. Nekega dne ni bilo nikjer sence, zato sem, ker sem onkologinja in sem bila na plaži z majhnim otrokom, malo premaknila njihove stole in si pogrnila brisačo. Čez nekaj minut je pritekla ženska iz Slovenije, ki je, kolikor sem videla, bivala v apartmaju nad plažo, in me napadla ter pregnala," je povedala bralka.

Primer prijavila občinskemu redarju

Pravi, da se ni želela spuščati v konflikt, ampak je primer prek elektronske pošte prijavila občinskemu redarju občine Pašman. Trdi, da je poskušala stopiti v stik z redarjem tudi po telefonu, vendar neuspešno. "Žal ni odziva pristojnih služb, zato se moramo vsak dan ukvarjati s situacijami, v katerih tujci kršijo naše predpise, se obnašajo arogantno, in to moramo prenašati," je dejala.

Dodaja, da so podobni primeri tudi drugod po hrvaški obali, in meni, da bi se takšna praksa, če bi občinske službe delovale bolj dosledno, hitro prenehala.

Index je zahtevo bralke posredoval občinskemu redarju.

Enak problem se pojavlja že leta

Rezervacija prostora z odlaganjem brisač in ležalnikov že leta povzroča nezadovoljstvo na številnih plažah ob Jadranu. Zakon o pomorskem dobru in morskih pristaniščih ne vsebuje določbe, ki bi dobesedno določala, da je prepovedano "rezervirati plažo z brisačo". Določa pa, da je pomorsko dobro v splošni rabi in da ga lahko vsi uporabljajo pod enakimi pogoji.

Zakon tudi prepoveduje, da bi kdo omejeval splošno rabo ali kakorkoli zasedal pomorsko dobro zase ali za druge, brez pravne podlage. Brisača, ležalnik ali senčnik torej nikomur ne dajejo izključne pravice do določenega dela javne plaže.

Vendar to ne pomeni, da bi morali drugi kopalci samostojno odstranjevati tuje stvari. O odstranitvi predmetov bi morale odločati pristojne lokalne službe v skladu s pravili mesta ali občine. Državna zakonodaja ne določa časovne omejitve, po kateri predmet postane nepooblaščena "rezervacija", zato mesta in občine določajo posebna pravila.

Mesto ali občina ne more priznati brisače kot veljavne rezervacije, lahko pa določi, kako se bodo službe odzvale, ko ugotovijo, da so ljudje s predmeti zasedli prostor.

Nadzor izvajajo pomorski patruljni policisti, pooblaščeni mestni ali občinski uradniki. Lahko pregledajo dokumente za ugotavljanje identitete, jemljejo izjave, zbirajo dokaze, fotografirajo situacijo in odredijo ukrepe za vzpostavitev reda.