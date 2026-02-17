Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
17. 2. 2026,
10.28

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
gasilci požar Katalonija Španija

Torek, 17. 2. 2026, 10.28

57 minut

V stanovanjskem bloku izbruhnil požar, med mrtvimi več mladoletnikov

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Španija, Barcelona, gasilci | Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

V požaru v stanovanjskem bloku v mestecu Manlleu, ki leži približno 80 kilometrov severno od Barcelone, je v ponedeljek zvečer umrlo pet ljudi, še štirje so ranjeni, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili katalonski gasilci.

Požar je izbruhnil v skladišču na vrhu petnadstropnega stanovanjskega bloka, so povedali gasilci. "Pet ljudi je umrlo, štirje so utrpeli lažje poškodbe," so dodali.

Po navedbah španskih medijev so umrli mladi, med njimi tudi mladoletniki, ki so se zadrževali v najvišjem nadstropju bloka. Zaradi neznanih razlogov žrtve kljub posredovanju gasilcev in reševalcev niso mogle pobegniti iz goreče stavbe, zaradi česar je policija sprožila preiskavo, navaja AFP.

Požar
Novice V požaru blizu madžarske prestolnice štirje mrtvi
Kozarič vozilo požar thumb
Trendi Huda smola za slovenskega glasbenika: zgorel mu je avtomobil
BMW
Avtomoto Zaradi nevarnosti vžiga BMW odpoklical več sto tisoč avtomobilov po vsem svetu
gasilci požar Katalonija Španija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.