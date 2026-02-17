V stanovanjskem bloku izbruhnil požar, med mrtvimi več mladoletnikov

V požaru v stanovanjskem bloku v mestecu Manlleu, ki leži približno 80 kilometrov severno od Barcelone, je v ponedeljek zvečer umrlo pet ljudi, še štirje so ranjeni, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili katalonski gasilci.

Požar je izbruhnil v skladišču na vrhu petnadstropnega stanovanjskega bloka, so povedali gasilci. "Pet ljudi je umrlo, štirje so utrpeli lažje poškodbe," so dodali.

Po navedbah španskih medijev so umrli mladi, med njimi tudi mladoletniki, ki so se zadrževali v najvišjem nadstropju bloka. Zaradi neznanih razlogov žrtve kljub posredovanju gasilcev in reševalcev niso mogle pobegniti iz goreče stavbe, zaradi česar je policija sprožila preiskavo, navaja AFP.