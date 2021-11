V Srbiji znova rekordno število žrtev covida-19 v enem dnevu #foto

1 / 6 V Srbiji so zaradi slabšanja epidemioloških razmer podaljšali jesenske počitnice do 14. novembra. Poleg tega je po 20. uri obvezno covidno potrdilo za obisk gostinskih obratov in igralnic, so minuli teden odločili po zasedanju kriznega štaba. Na fotografijah beograjska covid bolnišnica Batajnica.