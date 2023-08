V Španiji zaradi tihotapljenja 700 kilogramov kokaina pridržali Hrvata in Srba

V mednarodni policijski akciji so poleg španske civilne garde sodelovali Europol ter hrvaška, italijanska in srbska policija.

Med preiskavo so ugotovili, da gre za izjemno nevarno kriminalno združbo, ki je tesno in daljše obdobje sodelovala z južnoameriškimi mamilarskimi karteli.

🚨 700kg of cocaine caught en route to the Canary Islands.



Four individuals were arrested by 🇪🇸 @guardiacivil during the Europol-supported operation. 🇭🇷 🇮🇹 & 🇷🇸 authorities were also involved.



Press release ⤵️https://t.co/1m2CQxOBnp pic.twitter.com/QOyOwE97ra — Europol (@Europol) August 22, 2023

Na plovilu odkrili 700 kilogramov kokaina

Španska policija je preiskavo začela marca 2022, potem ko so odkrili plovilo, ki je plulo pod poljsko zastavo in je imelo začasno bazo na Kanarskih otokih. Člane posadke so sumili, da plovilo uporabljajo za prevoz kokaina in so od tedaj redno spremljali njihove dejavnosti. Ugotovili so, da je eden od članov posadke italijanski državljan, povezan z italijansko mafijo 'Ndrangheto, drugi, hrvaški državljan, pa s t. i. balkanskim kartelom. Čeprav nista opravljala nobene poklicne dejavnosti, sta oba uživala visok življenjski standard, plovilo pa sta vzdrževala v odličnem stanju, je še sporočil Europol.

Racijo na sumljivem plovilu so španski policisti izvedli 5. avgusta in na njem odkrili 700 kilogramov kokaina. Medtem so policisti na terenu v Španiji pridržali hrvaškega in srbskega državljana, ki ju sumijo, da sta koordinirala tihotapljenje drog.