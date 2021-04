V Španiji so otroci učilnice zamenjali za pouk na plaži #video

Plaža, morje in bose noge. Si predstavljate, da bi pouk namesto med štirimi stenami potekal na prostem, po možnosti na plaži? Verjetno o tem sanja marsikateri učenec. Želja se je uresničila otrokom ene izmed španskih šol, kjer so učilnice preselili na bližnjo plažo. Nov način poučevanja se po mnenju učiteljev več kot odlično obnese.

Po letu dni pouka na daljavo in ohranjanja varnostne razdalje v učilnicah so se v šoli na jugovzhodu Španije odločili, da bo pouk po novem potekal kar na bližnji plaži. Tablo, stole in mize so preselili na peščeno plažo Playa de los Nietos, kjer otroci uživajo v novi izkušnji, poroča Reuters.

Video: Učenci ene izmed španskih šol se po novem učijo kar na plaži.

"Otroci si snov veliko bolje zapomnijo"

Učitelj angleščine Juan Francisco Martinez pove, da je okolje za otroke varno in da se ti več kot očitno zabavajo: "Opažamo, da si učenci snov veliko bolje zapomnijo. Otroci res uživajo, nekateri naokoli hodijo bosi. Svež zrak jim dobro dene."

9-letni Antonio pravi, da je zelo rad zunaj: "Pouk na plaži mi je všeč, saj sem tukaj bolj sproščen, počutim se udobno." Leto starejši Luz je prav tako navdušen, saj obožuje poletje in plaže, kjer sedaj lahko uživa skupaj s prijatelji.

Ob 8. uri zjutraj je plaža pripravljena na prihod učencev. Učna ura traja 20 minut. Osem skupin učencev kroži med različnimi razredi na prostem. Foto: Reuters

Učilnice na prostem so del mednarodnega projekta, poznanega pod imenom Svež zrak, ki stremi k temu, da bi otrokom v času epidemije covid-19 zagotovili boljše pogoje za učenje.

Pri pouku na prostem upoštevajo vsa priporočila za omejitev širjenja koronavirusa. Učenci, stari od 3 do 12 let, ostajajo v svojih mehurčkih in do sedaj novih okužb med njimi niso zaznali.