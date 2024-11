V Španiji so v okviru preiskave največjega zasega kokaina v državi aretirali policista na visokem položaju, potem ko so v stenah njegove hiše odkrili 20 milijonov evrov. Policist, ki so ga sodelavci opisali kot diskretnega in delovnega, je vodil oddelek za boj proti goljufijam in pranju denarja pri nacionalni policiji v Madridu.