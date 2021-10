V snežnem plazu v Ekvadorju več mrtvih

V Ekvadorju so v snežnem plazu na mirujočem vulkanu Chimborazo umrli najmanj trije plezalci, trije pa so pogrešani, so danes sporočile ekvadorske oblasti.

Snežni plaz je na višini 6100 metrov na mirujočem vulkanu Chimborazo zasul skupino 16 plezalcev, poročajo tuje tiskovne agencije. "Pogrešani so trije alpinisti, trije so mrtvi, trije poškodovani," so sporočili gasilci iz Quita.

Vsi zasuti naj bi bili Ekvadorci

Oblasti niso sporočile identitete plezalcev ali njihove narodnosti, po poročanju časnika El Comercio naj bi bili vsi Ekvadorci. Plaz so spodbudile vremenske razmere, po mnenju gasilcev ga ni povzročila vulkanska dejavnost.

Chimborazo je najvišja gora v Ekvadorju in privablja turiste iz te južnoameriške države in z vsega sveta. Vulkan, ki se dviga več kot 6200 metrov visoko, je vse leto pokrit s snegom in ledom in se nahaja približno 130 kilometrov južno od ekvadorske prestolnice Quito.