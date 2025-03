V Siriji dosegli dogovor o vključitvi kurdske uprave v državno

Sirsko predsedstvo je v ponedeljek objavilo izjavo, ki sta jo podpisali obe strani in v kateri je predstavljen dogovor o "vključitvi vseh civilnih in vojaških institucij na severovzhodu Sirije v upravo sirske države", vključno z mejnimi prehodi, letališčem ter naftnimi in plinskimi objekti.

Priložnost za "novo Sirijo"

V izjavi piše, da je kurdska skupnost bistveni sestavni del sirske države, ki ji "zagotavlja pravico do državljanstva in vse njene ustavne pravice". Vsebuje tudi zavrnitev pozivov k delitvam, sovražnemu govoru in poskusom sejanja razdora v sirsko družbo.

Omenjena je tudi podpora kurdske skupnosti sirski državi v njenem boju proti ostankom režima nekdanjega predsednika Bašarja Al Asada ter vsem drugim grožnjam varnosti in enotnosti države, navaja AFP.

Sirski državni mediji so ob tem objavili fotografijo začasnega predsednika Sirije Ahmeda Al Šare, ki se po podpisu dogovora rokuje z vodjo SDF Mazlumom Abdijem. Ta je dejal, da je dogovor "prava priložnost za izgradnjo nove Sirije".

SDF so vojaške sile avtonomne regije večinsko kurdskih in z nafto bogatih predelov severne in vzhodne Sirije, ki od začetkov sirske državljanske vojne deluje neodvisno od centralnih oblasti. SDF uživajo podporo ZDA, s pomočjo katerih so se med vojno zoperstavljali Islamski državi, vselej pa so pod pritiskom sosednje Turčije, ki je tudi po spremembi oblasti v Damasku decembra lani izvajala napade in zagotavljala neposredno vojaško pomoč islamističnim silam v njihovem boju s Kurdi.

Objava sporazuma med Damaskom in kurdsko upravo se je zgodila na isti dan, ko je sirsko obrambno ministrstvo sporočilo, da je vojaška operacija v sirskih obalnih regijah, ki so jo spremljala poročila o množičnih pobojih civilistov iz vrst alavitske manjšine, končana. Večdnevni spopadi v provincah Latakija in Tartus med varnostnimi silami in alavitskimi borci so predstavljali najhujše nasilje v Siriji od strmoglavljenja nekdanjega predsednika, ki pripada omenjeni manjšinski skupnosti.