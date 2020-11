V Rusiji znova rekordno število okužb s koronavirusom

V Rusiji so danes potrdili nov rekord v številu okužb z novim koronavirusom. V zadnjem dnevu so tako zabeležili 21.798 novih okužb, kar je skoraj še enkrat več, kot je znašal rekord maja, v prvem valu epidemije covid-19. Žarišče okužb je tako kot v prvem valu prestolnica Moskva, kjer so v zadnjem dnevu potrdili 6897 novih okužb.

Doslej so v Rusiji našteli že skoraj 1,8 milijona okužb z novim koronavirusom, s čimer se uvršča na peto mesto na svetu, za ZDA, Indijo, Brazilijo in Francijo, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

Po vsej Rusiji je v zadnjih 24 urah umrlo 256 bolnikov s covid-19, skupno pa skoraj 30.800. V primerjavi z ostalimi državami, ki jih je pandemija covid-19 zelo hudo prizadela, so v Rusiji zabeležili relativno malo smrtnih žrtev novega koronavirusa.

Strogih ukrepov ne bodo uvedli

Kljub ponovnemu naraščanju števila okužb v zadnjih tednih ruske oblasti ne nameravajo znova uvesti strogih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, kakršni so veljali spomladi. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je priznal, da je rast števila okužb v Rusiji alarmantna, a ob tem izpostavil, da v vseh državah, ki jih je prizadela pandemija, ne velja karantena.

Ruske oblasti so nedavno sprostile 11 milijard rubljev (okoli 120 milijonov evrov) vreden sveženj pomoči regijam, ki imajo težave pri obvladovanju hitrega naraščanja števila okužb, še navaja STA.

Na Madžarskem bodo podaljšali policijsko uro

Madžarski premier Viktor Orban je danes napovedal zaostritev koronskih ukrepov, ki pomenijo delno zaprtje države. Zaostrene ukrepe, ki bodo začeli veljati v sredo, bodo uvedli v luči naraščanja števila mrtvih zaradi covida-19, kar je že sprožilo napovedi o preobremenjenih madžarskih bolnišnicah.

Ukrepi med drugim predvidevajo podaljšanje policijske ure, ki bo v veljavi od 20. do 5. ure, prepoved zbiranja ter zaprtje restavracij, barov in kulturnih ustanov. Na srednjih šolah in univerzah bo izobraževanje potekalo na daljavo. Osnovne šole in vrtci bodo ostali odprti. Športni dogodki se bodo morali odvijati brez prisotnosti gledalcev, je danes na Facebooku sporočil Orban.

Zaostreni ukrepi naj bi veljali najmanj 30 dni. Mora pa o njih v torek glasovati še madžarski parlament, v katerem ima Orbanova vladajoča stranka Fidesz absolutno večino.