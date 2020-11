V nedeljo potrdili 464 novih okužb s koronavirusom

V bolnišnicah se je v nedeljo zdravilo 1.143 bolnikov s covid-19, od tega 190 na intenzivni negi. V domačo oskrbo je bilo odpuščenih 53 oseb.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 8. 11. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 2063

- Št. pozitivnih: 464

- Št. hospitaliziranih: 1143

- Št. oseb na intenzivni negi: 190

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 53

- Št. umrlih: 24

Naraslo število okuženih v nekaterih domovih za starejše na Koroškem

Konec minulega tedna je naraslo število okuženih z novim koronavirusom v domovih za starejše v Radljah ob Dravi in na Prevaljah.

V radeljskem domu Hmelina so zadnje nove okužbe potrdili v soboto, doslej pa so skupno med stanovalci našteli 65 okužb z novim koronavirusom in 20 med zaposlenimi. Umrli so trije stanovalci, ki so bili okuženi, nekaj stanovalcev s covidom-19 pa se trenutno zdravi v bolnišnici, je za STA povedala direktorica doma Silva Duler.

V objektu Mladika v Termah Topolšica je začasno nastanjenih 53 stanovalcev iz radeljskega doma, zanje skrbijo zaposleni iz doma, za katere so v termah najeli bivalne hiške, da tam bivajo.

Konec minulega tedna se je število okuženih povečalo tudi v Domu starejših na Fari na Prevaljah. V rdeči coni, ki so jo uredili v pritličju doma, kjer so sicer prostori za fizioterapijo ravenskega zdravstvenega doma, je trenutno nastanjenih 11 stanovalcev. Okužbe z novim koronavirusom so doslej potrdili tudi pri šestih zaposlenih, je danes za STA pojasnila direktorica doma Stanka Vauh.