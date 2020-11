Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v soboto potrdili 889 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 23 bolnikov s covid-19.

V Sloveniji so v soboto potrdili 889 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 23 bolnikov s covid-19. Foto: Matej Povše/ UKC Ljubljana

V Sloveniji so v soboto ob 3.918 opravljenih testih potrdili 889 okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Delež pozitivnih testov je znašal 22,69 odstotka, kar pomeni, da je bila pozitivna dobra petina vseh testov. V bolnišnicah se po okužbi zdravi 1.125 bolnikov, od tega 176 na intenzivni negi. Po podatkih vlade je za boleznijo covid-19 v soboto umrlo 23 bolnikov, skupaj pa že 554. Iz bolnišnic so v soboto odpustili 42 ljudi.

Po podatkih spletne strani covid-19.sledilnik.org je v državi trenutno 22.167 aktivnih primerov okužbe. 14-dnevna pojavnost okužb na sto tisoč prebivalcev znaša 1058 okužb. Do zdaj so pri nas potrdili 45.160 okužb z novim koronavirusom, skupaj pa je bilo opravljenih 404.071 testiranj na novi koronavirus.

V bolnišnicah se trenutno zdravi 1.125 bolnikov s covid-19, od tega 176 na intenzivni negi. S pomočjo medicinskih ventilatorjev diha 123 bolnikov. Iz bolnišnic so v soboto odpustili 42 bolnikov. Po podatkih vlade je v soboto za boleznijo covid-19 umrlo 23 bolnikov, kar pomeni, da je skupno število smrtnih žrtev bolezni covid-19 v Sloveniji naraslo na 554.

Kacin: Vladni ukrepi učinkujejo

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je dopoldne prek Twitterja sporočil, da smo dočakali dan, ko je v Sloveniji število novih okužb že drugič zdrsnilo pod tisoč. "Bila je sobota, testiranj je bilo manj, a ukrepi učinkujejo," je zapisal Kacin. V soboto se je po njegovih besedah nekoliko zmanjšalo tudi število težko bolnih bolnikov na intenzivnih oddelkih. "Čeprav so odpustili več kot pol manj ozdravelih (42) kot v petek (93), je bilo na intenzivnih oddelkih 176 bolnikov, torej dva manj kot v petek," je poudaril Kacin.

Vladni govorec Jelko Kacin je prek Twitterja sporočil, da ukrepi vlade za zajezitev drugega vala novega koronavirusa delujejo. Foto: STA

Po njegovih besedah se epidemiološke razmere postopoma, a vendarle umirjajo tudi na Gorenjskem, ki je v drugem valu epidemije novega koronavirusa trenutno najbolj prizadeta regija. "14-dnevna incidenca na sto tisoč prebivalcev pada. V ponedeljek je znašala 1.998, v torek kar dva tisoč, v sredo 1.988, v četrtek 1.948, v petek pa je dosegla le še 1.843 okuženih. Naj gre navzdol še hitreje," je na Twitterju zapisal Kacin.

Slovenija v petek prva na svetu po številu smrti na milijon prebivalcev

V petek so pri nas ob 6.340 opravljenih testih potrdili 1.612 novih okužb. Takrat je bilo pozitivnih 25,43 odstotka vseh opravljenih testov. Po podatkih vlade je v petek za boleznijo covid-19 umrlo 34 bolnikov, skupaj pa že 531. Šlo je za največ potrjenih smrti bolnikov v enem dnevu do zdaj, skupno število umrlih za covid-19 v Sloveniji pa je v petek preseglo število 500.

Po podatkih Univerze v Oxfordu je imela Slovenija v petek največ novih smrtnih primerov zaradi bolezni covid-19 na milijon prebivalcev na svetu. Foto: zajem zaslona

Po podatkih Univerze v Oxfordu je imela Slovenija v petek največ novih smrtnih primerov zaradi bolezni covid-19 na milijon prebivalcev na svetu. Kot kaže spodnja tabela, smo pri nas v petek potrdili 9,62 smrtnih primerov na milijon prebivalcev, kar je več kot v Španiji in Italiji, kjer je ta dan za covid-19 umrlo 7,42 oziroma 7,08 bolnikov na milijon prebivalcev. Za Slovenijo, Španijo in Italijo na lestvici z najvišjim deležem smrti na milijon prebivalcev v petek sledijo Združeno kraljestvo, ZDA, Indija in Južna Koreja.