Ustavno sodišče zavrnilo predlog za začasno zadržanje odloka o omejitvi gibanja v nočnih urah

Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovali sodnici Špelca Mežnar in Dunja Jadek Pensa. Sodnica Mežnarjeva je dala odklonilno ločeno mnenje, sodnik Marko Jaklič pa pritrdilno ločeno mnenje, poroča STA.

Pobudnik Igor Vuksanovič iz Ljubljane je izpodbijal nedavno sprejeti ukrep vlade o omejitvi gibanja med 21. in 6. uro, s katerim želi vlada preprečiti nadaljnje širjenje bolezni. Pobudnik zatrjuje, da naj bi bil takšen ukrep nesorazmeren, ker naj bi kljub izjemam in omejenosti trajanja na noč pomenil ne le omejitev gibanja, ampak že kar množični odvzem osebne svobode oziroma nekakšen hišni pripor.

Zatrjuje, da je protiustaven tudi del zakona o nalezljivih boleznih, po katerem vlada lahko sprejme ukrepe za omejitev gibanja, da prepreči širjenje nalezljivih bolezni. Taka pravna podlaga se mu zdi preveč nedoločna.

Vlada meni, da odlok o omejitvi gibanja ni v neskladju z ustavo

Vlada pa je v svojem mnenju navedla, da zakon o nalezljivih boleznih in odlok, s katerim je omejila gibanje v nočnih urah, nista v neskladju z ustavo. Preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni je v ustavi našteto med cilji, zaradi katerih je z zakonom dopustno omejiti svobodo gibanja in pravico do zbiranja, je spomnila, poroča STA.