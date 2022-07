V Rusiji proizvodnja avtomobilov skoraj ne obstaja več, lada niva brez številnih delov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Proizvodnja osebnih avtomobilov se je maja v primerjavi z enakim mesecem lani zmanjšala za 96,7 odstotka, kažejo podatki, ki jih je objavil Rosstat, ruska državna statistična služba. Maja 2022 je bilo v Rusiji proizvedenih le 3.700 avtomobilov, kar je 81,3-odstotni upad v primerjavi z aprilom. Proizvodnja se je v primerjavi z letoma 2021 in 2022 glede na petmesečno povprečje zmanjšala za več kot polovico.

Lada niva brez številnih delov

Pred kratkim so Rusi sporočili, da so terensko klasiko lado nivo vrnili v proizvodnjo v tovarno v Togliattiju, vendar v precej skromnejši različici kot pred vojno.

Lada niva je brez številnih delov, saj večino pridobijo iz drugih držav. Niva classic 22, zmanjšana lada, nima zračnih blazin, Boschevega ABS in sistema za opozarjanje na nesreče, ohranja pa servovolan in električni pomik sprednjih stekel. Prav tako nima radijskega sprejemnika ali zvočnikov. Lada niva se je sicer res vrnila, a v tej obliki spominja na začetek osemdesetih let prejšnjega stoletja.