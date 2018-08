Nova lada niva? Prvi preskok po 40 letih. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski Avto VAZ je znamenito lado nivo (v Rusiji jo poznajo pod imenom 4x4) prvič predstavil pred 40 letih in od takrat se je ta robustni terenec oblikovno komaj kaj spremenil. Rusi zdaj pod vplivom svojih tujih oblikovalcev vseeno gledajo v prihodnost kultnega avtomobila, ki se kljub starosti in oblikovni zastarelosti še vedno dobro prodaja. V Rusiji so jih na primer v prvih sedmih mesecih letošnjega leta prodali skoraj 18 tisoč.

Študija z reduktorjem ostaja zvesta Ladini terenski brezkompromisnosti

Na avtomobilskem salonu v Moskvi so pri Ladi predstavili svojo novo študijo 4x4 vision, ki je precej atraktiven pogled v morebitno nivino prihodnost. Auto VAZ, ki ga ima v lasti Renault, nive uradno na večini evropskih trgov ne bo prodajal.

Razlog so stroški, ki bi bili potrebni za uskladitev motorjev z normativi v Evropski uniji, niva bi bila obenem lahko tudi konkurenca dacii duster. V primerjavi z dusterjem je Ladina študija deset centimetrov krajša, v nasprotju s francosko-romunskim terencem pa ima reduktor in s tem izpostavljeno višjo terensko zmogljivost.

Steve Mattin, vodja oblikovanja pri Ladi, ni potrdil neposredne povezave med študijo in naslednjo generacijo nive. Študija po njegovih besedah nedvomno nakazuje na oblikovno prihodnost naslednjih Ladinih modelov.

Foto: Lada

Foto: Lada

Foto: Lada