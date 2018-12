Ruska norost leta: lada niva 6x6 #video

V zadnjih letih so avtomobili s šestimi kolesi vse bolj priljubljeni. Vse se je pravzaprav začelo z mercedesom AMG 6x6, nadaljuje pa se v Rusiji, kjer so predelali lado nivo in ji vgradili dodaten par koles. Ruska norost nima meja.

Foto: Garage 54 Najbolj nora lada niva v Rusiji

Ruski predelovalci Garage 54 so za osnovo vzeli lado nivo s štirikolesnim pogonom, daljšim medosjem in štirimi vrati. Pri izdelavi so uporabili kar nekaj zanimivih tehničnih rešitev in pri zadnji osi, kjer so nameščena štiri kolesa, uporabili listnato vzmet, os, ki so jo namestili na dva ogromna ležaja, in dodali nižje točkovno vpetje. Da se avtomobil ne zvija v lateralni smeri, so dodali še nekaj povezav na samo šasijo. To je pravzaprav vse, kar so storili pri vzmetenju.

Foto: Garage 54

Opravili so že prve teste

Največ težav jim je seveda povzročil prenos navora. Ker pri Ladi nikoli niso izdelali zadnje osi z dvema diferencialoma, so morali pri Garage 54 najti drugačno rešitev. Naredili so unikatno povezovalno gred med obema zadnjima diferencialoma. Kako sistem deluje v praksi, še ne vemo, saj bodo to prikazali šele naslednjič.

So pa že naredili prve teste na cesti in zunaj nje in rešitev pri zadnji osi povsem deluje ter nudi dovolj udobja med vožnjo.

Foto: Garage 54