Prenova lade nive: opazite spremembe? #foto

Čeprav so Rusi zapisali, da so novosti in izboljšave številne, jih je vsaj na fotografijah težko opaziti. Pri Ladi so se osredotočili na izboljšanje udobja v potniški kabini in povečanje varnosti potnikov. Po teh izboljšavah armaturno ploščo krasi nova klimatska naprava z vrtljivimi gumbi. Seznam sprememb nadaljujeta bela osvetlitev merilnikov in razširjeno prikazovanje podatkov na potovalnem računalniku. Povečali so še sovoznikov predal, na osrednji greben dodali dodatno držalo za pijačo, manjši predal za manjše stvari in dva 12-voltna priključka.

Foto: Lada

Velika novost sta vzglavnika na zadnji klopi

Novosti v potniški kabini še ni konec. Sprednja sedeža sta dobila višjo bočno oporo, mehanizem za podiranje sprednjih sedežev pri trivratni različici je zdaj bolj zanesljiv in sedeža na zadnji klopi sta opremljena z naslonom za glavo. Čeprav gre za enega izmed najpomembnejših elementov pri preprečevanju poškodb vratu v primeru prometne nesreče, je niva šele zdaj serijsko opremljena z vzglavniki. Zaradi novih nosilcev motorja in izboljšane izolacije naj bi se v notranjost prenašalo manj hrupa in vibracij.

Zanesljivost da, varčnost ne

Zunanji videz ostaja nespremenjen, prav tako ostaja enak pogonski sklop. Pod pokrovom motorja bo še vedno vgrajen 1,7-litrski atmosferski bencinski motor z 61 kilovati in 129 njutonmetri navora, združen s petstopenjskim ročnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom.

Foto: Lada