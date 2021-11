V Rotterdamu izbruhnili nasilni izgredi proti covidnim ukrepom

Policija v Rotterdamu je izstrelila več opozorilnih strelov, potem ko so med protestom proti covidnim ukrepom izbruhnili nemiri, poročajo mediji. Najmanj ena oseba je bila poškodovana.

Policija se trudi tudi z vodnim topom vzpostaviti red med več tisoč protestniki. Zaradi izgredov je zaprta tudi osrednja železniška postaja in več postaj podzemne železnice v mestu.

HOLLAND, ROTTERDAM - The people rise now against the government enforced lockdowns.



The people will decide.#Covid_19 #NoVaccinePassports #Rotterdam pic.twitter.com/2UW91RIac5