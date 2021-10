V Romuniji rekordno število okužb in mrtvih, zdravstveni sistem razpada

V več vzhodnih članicah EU zadnje čase beležijo hiter porast okužb z novim koronavirusom in tudi vse več resno bolnih covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, ter številne smrti zaradi bolezni covid-19. Posebej alarmantne so razmere v Romuniji, kjer zdravstveni sistem razpada. Ne samo v vzhodni Evropi, tudi v sosednji Avstriji število okužb skokovito narašča.

V Romuniji so v torek poročali o 574 smrtih zaradi bolezni covid-19 in 18.863 novih okužbah v minulih 24 urah. Gre za največji dnevni porast okužb od začetka pandemije lansko pomlad in obenem prvi dan, ko so v državi z 19 milijoni prebivalcev potrdili več kot 500 smrti zaradi bolezni covid-19, na svoji spletni strani poroča Euronews.

Romunija ima sicer za Bolgarijo drugo najnižjo stopnjo precepljenosti v EU. Doslej je bilo tam v celoti cepljena le tretjina odraslih.

Romunski zdravstveni sistem se le še s težavo spopada z vse večjim številom hudo bolnih covidnih bolnikov. Trenutno jih je na intenzivni negi že več kot 1.800. V Bukarešti reševalna vozila pred tamkajšnjo infekcijsko kliniko stojijo v dolgi koloni, medtem ko bolniške postelje postavljajo kar na hodnikih, vse več bolnikov pa mora celo ležati na samih vzmetnicah.

Nacionalna drama grozljivih razsežnosti

Romunski predsednik Klaus Iohannis je razmere označil kot "nacionalno dramo grozljivih razsežnosti" in sodržavljane pozval k cepljenju. Na pomoč so Romunom že priskočile nekatere države članice EU in tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Skupno so doslej v Romuniji potrdili 1,5 milijona okužb z novim koronavirusom in okoli 19 tisoč smrti.

V tem mesecu zaradi bolezni covid-19 v državi povprečno umre ena oseba vsakih pet minut, več kot 90 odstotkov smrti je med necepljenimi. Trenutno število smrti zaradi te bolezni, glede na velikost prebivalstva, je po podatkih spletišča Our World In Data v Romuniji drugo najvišje na svetu, prekaša jo le Sveti Vincent in Grenadine.

V Bolgariji pogoj PCT za številne dejavnosti

Sosednja Bolgarija medtem zaradi slabšanja epidemioloških razmer od četrtka uvaja pogoj PCT za vstop v lokale, hotele, fitnese, nakupovalna središča, kinematografe, koncerte in muzeje, oziroma za bolj ali manj vse dejavnosti v notranjih prostorih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Izjema bodo le živilske trgovine, lekarne in banke. Prav tako je pravilo PCT obvezno za zaposlene v zdravstvu in domovih za ostarele.

V tej državi, ki ima slabih sedem milijonov prebivalcev in le 20 odstotkov polno cepljenih, so v torek poročali o 4.979 novih potrjenih okužbah in o 308 potrjenih primerih ob sedemdnevni pojavnosti na 100 tisoč prebivalcev. Umrlo je 124 covidnih bolnikov. Nekatere bolnišnice v Sofiji naj bi že bile na robu svojih zmogljivosti.

V Avstriji velik dnevni porast okužb

Ne samo v vzhodni Evropi, tudi v sosednji Avstriji je število potrjenih okužb z novim koronavirusom skokovito naraslo. V minulih 24 urah so jih namreč po današnjih podatkih pristojnih ministrstev potrdili 3727. Še dan pred tem so jih potrdili "zgolj" 2590. Danes sicer poročajo o 13 smrtih zaradi covida-19, v torek so o 16.

Sedemdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev na ravni države je z današnjim dnem narasla na 195,4, v torek je bila še pri 182,9.

Zvezna dežela z najvišjo incidenco je trenutno Zgornja Avstrija, kjer ta znaša 299,3, sledijo ji Solnograška, Spodnja Avstrija in Štajerska.

Na avstrijskem ministrstvu za zdravje so ob današnjih podatkih ocenili, da število novih okužb očitno hitro narašča, a obenem opozorili, da jih praviloma največ objavijo prav ob sredah. V ponedeljek namreč na šolah in v številnih podjetjih izvajajo PCR teste, katerih rezultati so znani v torek in objavljeni v sredo.

V avstrijskih bolnišnicah se trenutno zdravi 962 covidnih bolnikov, od tega jih 218 potrebuje intenzivno nego.