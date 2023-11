V preiskavi eksplozije na mostu med Kanado in ZDA niso odkrili znakov terorizma #video

Eksplozija je odjeknila na mejnem prehodu med ameriško zvezno državo New York in kanadsko provinco Ontario. "Lahko se pojavi več informacij, vendar na podlagi predhodne preiskave ni znakov vpletenosti teroristov," je dejala guvernerka. Dodala je, da preiskava še poteka.

Hochulova je potrdila, da sta v vozilu umrli dve osebi, uradnik na meji pa je utrpel lažje poškodbe.

Po eksploziji so začasno zaprli še tri preostale mejne prehode med Kanado in New Yorkom, ki so se kasneje spet odprli. Drugje na meji in po letališčih pa so poostrili varnostne ukrepe.

Posnetek kamere, ki ga je objavila ameriška carinska in mejna zaščita prikazuje vozilo, ki z veliko hitrostjo drvi proti mejnemu prehodu na ameriški strani, trči v robnik, nato ga odnese v zrak, po pristanku pa eksplodira.

Incident se je zgodil v neposredni bližini znamenitega Mavričnega mostu na ameriški strani. V ZDA danes praznujejo Zahvalni dan, ko se na pot k družinam poda veliko število Američanov.