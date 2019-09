V požaru v šoli v Liberiji umrlo več kot 20 otrok

V verski šoli v bližini liberijske prestolnice Monrovia je ponoči izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj 26 otrok in dva učitelja, so sporočili iz urada predsednika Georgea Weaha. Zagorelo naj bi, medtem ko so otroci spali v poslopju zraven mošeje.

Predsednik George Weah je že obiskal prizorišče požara na obrobju Monrovie in prek Twitterja izrazil sožalje družinam umrlih otrok. Pred poslopjem, v katerem sta bila tako šola kot internat, so se zbrali sorodniki žrtev. Te naj bi bile stare med 10 in 20 let.

Glede na navedbe policije naj bi požar povzročile težave z električno napeljavo, a preiskava še ni končana, poroča britanski BBC.