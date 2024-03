V požarih v Nemčiji in Španiji več mrtvih: "Gasilci so morali razbijati okna"

V požaru v domu za starejše v kraju Bedburg-Hau v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija so danes umrli štirje stanovalci, še najmanj 23 ljudi je bilo poškodovanih, v požaru, ki je ponoči izbruhnil v stanovanjskem bloku v mestu Villajoyosa v bližini Alicanteja na zahodni obali Španije, pa so umrli najmanj trije ljudje, med njimi en otrok.

Vzrok požara, ki je izbruhnil v domu starejših v kraju Bedburg-Hau, še ni znan. Med 23 poškodovanimi je 21 stanovalcev doma. Ena oseba je smrtno ogrožena, gasilec in policist sta bila huje poškodovana, 15 oseb pa lažje, je povedala tiskovna predstavnica policije in dodala, da so morali evakuirati 46 stanovalcev doma.

Požar, ki je izbruhnil ponoči, so medtem pogasili. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, zakaj je zagorelo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Die Situation beim Eintreffen der Feuerwehr sei dramatisch gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Pflegebedürftige seien am Fenster gestanden und hätten nach Hilfe gerufen. Andere überlebten den Brand im Seniorenheim in Bedburg-Hau nicht. pic.twitter.com/ZOoyR8Ibge — WDR aktuell (@WDRaktuell) March 4, 2024

Po poročanju nemške televizije WDR so bile razmere okoli 5. zjutraj, ko je na kraj dogodka prispela gasilska brigada, dramatične. Gasilci so morali razbijati okna, da so rešili stanovalce.

V Španiji umrli najmanj trije ljudje, med njimi en otrok

V požaru, ki je ponoči izbruhnil v stanovanjskem bloku v mestu Villajoyosa v bližini Alicanteja na zahodni obali Španije, pa so umrli najmanj trije ljudje, med njimi en otrok, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočile lokalne oblasti. Gasilcem je sicer požar uspelo hitro zajeziti in pogasiti.

Požar je izbruhnil okrog 2. ure zjutraj v večnadstropni stanovanjski stavbi v Villajoyosi, gasilci pa so morali ob pomoči španske civilne garde evakuirati približno 120 ljudi. Poleg treh smrtnih žrtev je okrog 15 ljudi utrpelo lažje poškodbe, večinoma zaradi vdihavanja dima, zato so jih odpeljali v bolnišnice.

Gasilci so nato okrog 4. ure razglasili, da je požar pogašen, stanovalci pa se danes že vračajo v svoje domove, je poročala španska nacionalna televizija RTVE.

Pred manj kot dvema tednoma v požaru v Valencii umrlo deset ljudi

Do požara v Villajoyosi je prišlo manj kot dva tedna po še enem večjem požaru v isti regiji, in sicer nekoliko severneje v mestu Valencia. Ogenj je tam uničil 14-nadstropno stolpnico in sosednji blok, v požaru pa je umrlo deset ljudi.

Ogenj se je po stavbi v Valencii razširil izjemno hitro – prebivalci so poročali, da je gorela tako, ko da bi jo nekdo "polil z bencinom". K temu je pripomogla predvsem fasada, narejena iz vnetljivih materialov. Tragediji v Valencii in Villajoyosi po navedbah AFP v Španiji sprožata pomisleke glede požarne varnosti večnadstropnih stanovanjskih stavb.