V podružnici Bille testno obdobje: nekateri kupci niso zadovoljni

Testiranje pa ni naletelo le na navdušenje. Tako je ena od strank trgovine prek družbenih omrežij iskala primerno rešitev za svoje najstniške otroke, ki jih včasih pošlje po nakupih. "Otroci bi pravzaprav morali plačevati z gotovino. Dobiti morajo občutek, koliko porabijo. Če imajo v roki samo plastično kartico, tega seveda ni," je povedala v pogovoru za portal Heute.

Obregnila se je tudi ob brezgotovinski trend na splošno. "Gotovina je pri nas legalno plačilno sredstvo. Obstajajo skupine prebivalstva, ki ji zaupajo. Zakaj bi ljudi, ki nočejo brezgotovinskega plačevanja, v to prisilili," se sprašuje Dunajčanka.

Eden od kupcev se je jezil takole: "Greste po nakupih, stojite v vrsti za blagajno in vam povedo, da je danes odprta samo samopostrežna blagajna. V redu, ni problema. Ali lahko plačam z gotovino? Ne! Do konca aprila je testna faza. Stvari je treba vrniti, ker pri sebi nimaš kartice za bankomat. Kakšen test? To je prisila!"

Kupci so tudi v Avstriji navezani na gotovino in nekaterim brezgotovinsko plačevanje ne ustreza. Foto: Matej Povše V Billi kupce mirijo, da gre le za začasno testno fazo, ki se je začela v času semestralnih počitnic. "Sistemi samopostrežnih blagajn se hitro razvijajo, zato želimo pridobiti izkušnje v realnih pogojih v manj obiskani podružnici," pojasnjujejo, vendar pa ne vedo natančno povedati, kako dolgo bo testna faza izključno brezgotovinskega plačevanja trajala. Prvotno so načrtovali, da do aprila, a bo najbrž krajša. Pravijo, da je v trgovini na voljo osebje, ki pomaga pri težavah. Testiranje v drugih podružnicah ni predvideno, saj je povsem brezgotovinsko plačevanje v Avstriji nepredstavljivo, so dodali.

Konec leta 2021 je še ena veriga supermarketov razburila s podobnim pilotnim projektom. V dveh poslovalnicah MPreis v Innsbrucku je bilo mogoče plačati samo s kartico, mobilnim telefonom ali pametno uro. Združenje za informiranje potrošnikov (VKI) je na pobudo tirolskega potrošniškega združenja pritisnilo na verigo, ki je nato popustila in julija 2023 znova uvedla možnost gotovinskega plačevanja.