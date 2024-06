V Franciji so uvedli preiskavo proti moškemu z državljanstvom Rusije in Ukrajine, ki je bil v ponedeljek v hotelu na obrobju Pariza hudo poškodovan v eksploziji doma izdelane bombe. Policija je na kraju eksplozije našla material za izdelavo eksplozivnih naprav, moškega pa so aretirali, je nocoj sporočilo protiteroristično tožilstvo v Parizu.