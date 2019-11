V Pakistanu prvi pogrebi žrtev požara na vlaku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Pakistanu so po katastrofalnem požaru na vlaku, ki je v četrtek zahteval najmanj 74 življenj, danes začeli pokopavati prve žrtve. Mesto Mirpurhas na jugovzhodu države, od koder je največ žrtev, danes žaluje, večina trgovin in lokalov je zaprtih.

Prve žalne slovesnosti so potekale v mošeji Bismilah v mestu Mirpurhas, iz katere se je na pot z vlakom na verski dogodek blizu Lahoreja odpravilo najmanj 42 romarjev.

Eksplodiral plinski gorilnik

V požaru, ki je v četrtek izbruhnil na potniškem vlaku na poti iz Karačija v Lahore, je umrlo najmanj 74 ljudi, več kot 40 je ranjenih, najmanj 40 jih še pogrešajo. Trupla številnih žrtev so zoglenela, tako da jih bodo morali identificirati s pomočjo testov DNK, kar bi lahko trajalo do meseca dni.

Foto: Reuters

Minister za železnice Šajk Rašid Ahmed je sporočil, da je na vlaku eksplodiral plinski gorilnik, na katerem so si potniki pripravljali zajtrk. Ob tem je napovedal, da bodo uvedli preiskavo, s katero bodo poskušali ugotoviti, kako je gorilnik prišel na vlak. Plinski gorilniki in jeklenke so namreč na vlakih prepovedani.

Po navedbah očividcev, na katere se sklicujejo lokalni mediji, sicer ni zagorelo zaradi plinskega gorilnika, ampak zaradi napake na vlaku. Ogenj je po eksploziji zajel tri od štirih vagonov in potniki so v preplahu začeli skakati z vlaka, ki se je še vedno premikal. Več jih je pri tem umrlo. Med ranjenimi so številni hudo opečeni.

Foto: Reuters

Predstavnik železnic Džunaid Aslam je povedal, da je bilo v vagonih, ki so pogoreli, več kot 200 potnikov. "Le nekaj jih je preživelo," je pristavil predstavnik reševalcev. Med žrtvami prevladujejo romarji, ki so bili na poti na verski dogodek blizu Lahoreja, na katerem se tradicionalno zbere okoli 400 tisoč ljudi.