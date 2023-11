Inflacija novembra najnižja v dveh letih

Letna inflacija je novembra z oktobrskih 6,9 odstotka padla na 4,9 odstotka, je danes objavil statistični urad. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin znižale za en odstotek, predvsem zaradi nižjih cen elektrike ob oprostitvi plačila prispevka OVE. Gre za najnižjo letno inflacijo v dveh letih, so zapisali na statističnem uradu.

Najbolj, za 1,1 odstotne točke, so letno inflacijo zvišale za 6,2 odstotka višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, a se tudi ta rast počasi umirja. Sledile so podražitve v skupini rekreacija in kultura, te so k inflaciji dodale 0,7 odstotne točke, ter podražitve v restavracijah in hotelih s prispevkom 0,6 odstotne točke.

Po drugi strani so bila cenejša kot pred letom dni trda goriva (za 26,4 odstotka), inflacijo so ublažila za 0,4 odstotne točke.

Cene storitev so se v povprečju zvišale za 7,4 odstotka, cene blaga pa za 3,6 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 4,7 odstotka, poltrajno blago za 2,3 odstotka in trajno blago za 0,6 odstotka.

Prva deflacija po več kot letu dni

Na mesečni ravni so na statističnem uradu zabeležili prvo deflacijo po več kot letu dni. V primerjavi z oktobrom so se cene življenjskih potrebščin znižale za en odstotek.

Največji vpliv na mesečno deflacijo je imela nižja končna cena elektrike. Ta se je zaradi nedavne vladne odločitve za oprostitev plačevanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije znižala za 18,8 odstotka ter k deflaciji prispevala 0,8 odstotne točke.

Znižale so se tudi cene trdnih goriv (za 8,7 odstotka), nastanitvenih storitev (za 4,2 odstotka), naftnih derivatov (dizelsko gorivo in tekoča goriva so bila cenejša za 2,4 odstotka, bencin pa za 2,2 odstotka), zdravstva (za 2,1 odstotka) in počitniških paketov (za dva odstotka). Vsaka izmed naštetih skupin je k deflaciji dodala po 0,1 odstotne točke.

Nekatere dobrine dražje, med drugim sadje in tobak

Po drugi strani so se v iztekajočem se mesecu podražili sadje (za 3,1 odstotka), različni rekreacijski predmeti, vrtnarjenje in male živali (za 2,4 odstotka), tobak (za 2,2 odstotka) ter oblačila in obutev (za 0,8 odstotka). Vsaka izmed naštetih podražitev je deflacijo zvišala za 0,1 odstotne točke.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila novembra medtem 4,5-odstotna, potem ko je bila oktobra 6,6-odstotna. Na mesečni ravni so se cene znižale za 0,8 odstotka, potem ko so se oktobra zvišale za 0,3 odstotka.

Letna inflacija v območju z evrom je novembra po prvi oceni padla na 2,4 odstotka, je sporočil Eurostat. Oktobra je zabeležil 2,9-odstotno inflacijo, še mesec prej pa je ta znašala 4,3 odstotka.