V Nepalu našli razbitine pogrešanega letala

Reševalci v Nepalu so danes na severu države našli razbitine letala, ki je z 22 ljudmi na krovu izginilo v nedeljo. Da so letalo našli, je potrdila vojska, ki je na območje napotila dodatne ekipe. Podrobnosti o usodi potnikov niso razkrili.

Letalo nepalske družbe Tara Air so odkrili v okrožju Mustang na severu Nepala. "Iskalne in reševalne ekipe so locirale mesto strmoglavljenja letala," je prek Twitterja sporočil tiskovni predstavnik nepalske vojske Narayan Silwal.

“The search and rescue troops have physically located the plane crash site. Details will be followed,” Spokesperson Brig. Gen. Narayan Silwal said on Twitter. https://t.co/iUqt0aCBBI — Business Line (@businessline) May 30, 2022

Fotografija, ki jo je delil, prikazuje razbitine letala, raztresene po gorskem pobočju. Na enem izmed delov je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP jasno videti registrsko oznako 9N-AET.

Potniško letalo je bilo na 20-minutnem poletu iz turističnega mesta Pokhara v priljubljen romarski kraj Jomsom, ko je pet minut pred predvidenim pristankom izgubilo stik z nadzorom letalskega prometa. Na krovu so bili štiri Indijci, dva Nemca in 16 Nepalcev.

#NepalPlaneCrash | Nepali Army physically located #TaraAirlines plane crash site, its Spokesperson Brigadier General Narayan Silwal said.



22 people including 4 Indians were on board. #Nepalplane https://t.co/efOLIjFw1b — Business Today (@business_today) May 30, 2022

Iskanje oteževala slabo vreme in teren

Iskanje izginulega letala sta oteževala slabo vreme in gorski teren. Po prekinitvi v nedeljo zvečer so operacijo nadaljevali danes zjutraj.

Nepalsko letalsko industrijo sicer že dolgo pestijo slabe varnostne razmere zaradi nezadostnega usposabljanja in vzdrževanja. Zaradi varnostnih pomislekov je vsem nepalskim letalskim družbam prepovedan vstop v zračni prostor Evropske unije. Poleg tega letenje v državi otežujejo razgiban relief in kratke pristajalne steze, ki povzročajo težave tudi izkušenim pilotom.