V Nemčiji kljub pandemiji podjetje pripravilo divjo božično zabavo

Kljub prepovedi zbiranja več kot petih ljudi v okviru strogih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa v Nemčiji je morala policija v torek zvečer razbiti precej razposajeno božično zabavo nekega podjetja, na kateri so ob neznanem številu gostov imeli poln voz piva, prišlo pa je tudi do pretepa, je danes sporočila policija.

Dva gosta sta v torek zvečer poklicala policijo zaradi "nezakonite božične zabave" v nekem industrijskem podjetju v mestu Quierschied, ki leži blizu meje s Francijo, piše STA.

Ko so policisti prišli na kraj zabave, so se nekateri udeleženci zabave skušali pred njimi skriti. Enega od zaposlenih so našli zvitega v klobčič pod mizo, dva pa v omari za metle, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prišlo tudi do pretepa

Eden od gostov se je pritožil, ker ga je kolega napadel, tako da je očitno prišlo tudi do pretepa.

Policija je doslej vzela osebne podatke osmih oseb, ki pa niso videle nič slabega pri udeležbi na zabavi med pandemijo covida-19, je še sporočila policija, še piše STA.