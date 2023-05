V napadu na naftno polje madžarskega Mola vsaj šest mrtvih

Militants have stormed a natural gas and oil extraction plant in northwest #Pakistan, killing four police and two private guards, police say.https://t.co/lR7KQ9B68g — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 23, 2023

V napadu na naftno polje v lasti Mola na severozahodu Pakistana je po navedbah pakistanske policije umrlo najmanj šest varnostnikov. Štirje so bili člani paravojaških enot, dva pa sta bila zaposlena v zasebnem varnostnem podjetju.

Spopad je trajal več ur

Varnostniki so se z več desetimi napadalci spopadali več ur in jih kasneje tudi prisilili k umiku, so potrdili v policiji. Odgovornosti za napad ni prevzela nobena oborožena skupina, v preteklosti pa so pakistanski talibani in pripadniki Islamske države v pokrajini že napadali energetska podjetja.

Pred nekaj tedni so pakistanski Talibani ubili šest pakistanskih vojakov. Januarja je ista organizacija v samomorilskem napadu na mošejo policijskega štaba v Pešavarju ubila 84 ljudi, zaradi česar je pakistanska vojska okrepila operacije v regiji. Pakistanski talibani so v zadnjih desetletjih ubili okoli 80 tisoč ljudi.

NEW - Six killed in attack on Hungarian-owned oil and gas exploration site in Pakistan: policehttps://t.co/qVVh3NuFzQ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 23, 2023

Madžarsko veleposlaništvo v Islamabadu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še preučuje informacije o napadu, vendar ne načrtuje posebnih diplomatskih aktivnosti.

Mol je v Pakistanu prisoten od leta 1999 in ima 400 zaposlenih, iz družbe pa še niso komentirali napada na svoje objekte.