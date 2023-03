Policija odkrila vzrok bruhanja nafte v bližini Zagreba

"Ogled v Dugem Selu, Ježevem in Sisečki ulici je pokazal, da je do iztekanja nafte prišlo zaradi luknje premera 0,2 centimetra na jeklenem naftovodu, ki vodi do zbirne postaje, na globini približno 1,4 metra. Luknja je nastala zaradi korozije," so zapisali v sporočilu za javnost.

Razlili so se približno štirje kubični metri nafte

Pooblaščene osebe so sanirale cev, trenutno pa poteka sanacija onesnaženja tal. Policija je že v soboto sporočila, da v iztekanju naftovoda ni bil nihče poškodovan, gmotna škoda pa še ni ugotovljena.

Iz Ine so že poročali, da so se v bližini vrtine razlili približno štirje kubični metri nafte, na terenu pa so tudi inšpekcije državnega inšpektorata za rudarstvo, varstvo okolja in vode.