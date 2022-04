Voditelj Čečenov napovedal hude boje. "Ne bomo naredili niti koraka nazaj." #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



6.49 Avstrijski kancler naj bi se danes srečal s Putinom

6.18 Voditelj Čečenije: "Ne bomo naredili niti koraka nazaj"

6.13 Turčija odpira ločeno letališče za ruske turiste

4.31 Močne eksplozije odjeknile tudi v Mikolajevu

4.10 V napadu na Harkov ubitih deset ljudi, med njimi tudi otrok

2.59 Iz Ukrajine pobegnilo več kot 4,5 milijona ljudi

Avstrijski kancler Karl Nehammer naj bi se danes sestal z Vladimirjem Putinom. To bo prvi evropski voditelj, ki se bo srečal z ruskim predsednikom, odkar je Rusija konec februarja napadla Ukrajino.

Nehammer je na Twitterju zapisal, da je Avstrija "vojaško nevtralna", a da ima "jasno stališče glede agresivne vojne Rusije proti Ukrajini".

"Mora se ustaviti! Potrebujemo humanitarne koridorje, premirje in popolno preiskavo vojnih zločinov," je še dodal.

Ramzan Kadirov, voditelj Čečenije, je zgodaj zjutraj dejal, da bo ruska vojska začela ofenzivo ne le na oblegano mesto Mariupol, ampak tudi na Kijev in druga ukrajinska mesta.

"Sledila bo ofenziva. Ne samo v Mariupolu, ampak tudi v drugih krajih, mestih in vaseh," je Kadirov dejal v videosporočilu, objavljenem na Telegramu.

"Lugansk in Doneck bomo najprej popolnoma osvobodili, nato pa zasedli Kijev in vsa druga mesta," je bil jasen Kadirov.

"Zagotavljam vam: ne bomo naredili niti koraka nazaj," je dodal.

Turške oblasti nameravajo ustanoviti ločeno letalsko družbo za prevoz ruskih turistov v turška letovišča, poroča BBC.

"Zaostritev konflikta med Rusijo in Ukrajino je povzročila težave v turističnem sektorju v Turčiji, saj sta oba trga zelo pomembna za poslovanje," poročajo turški mediji.

Novo podjetje bi moralo imeti sedež v Antalyi, na turški sredozemski obali.

"Zahvaljujoč tej letalski družbi bo mogoče privabiti milijon ruskih turistov," so sporočili.

Poleg tega so se v podjetju Turkish Airlines dogovoril z ruskimi agencijami, da na svojih poletih rezervirajo bloke sedežev za ruske turiste.

V mestu Mikolajev na jugu Ukrajine so odjeknile močne eksplozije, poročajo lokalni mediji. Nekdanja tiskovna predstavnica predsednika Zelenskega Julija Mendel je na Twitterju objavila, da je poškodovana najmanj ena oseba.

Deset ljudi, vključno z otrokom, je bilo včeraj ubitih v ruskih napadih na regijo Harkov na vzhodu Ukrajine. Ranjenih je bilo enajst ljudi.

Po besedah ​​guvernerja okrožja Harkov Olega Sinegubova se intenzivni boji odvijajo v bližini mesta Izjum, kjer živi 45 tisoč ljudi.

