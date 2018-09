V Münchnu našli Einsteinovo pismo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V arhivu Izraelske kulturne skupnosti v Münchnu so našli pismo Alberta Einsteina. Nanj je med preurejanjem starih časopisov naletela delavka v arhiv. Kako je pismo prišlo v München, še ni znano.

"Pismo je bilo podpisano z A. Einstein. To je kolegica nemudoma opazila," je povedala vodja oddelka za kulturo pri Izraelski kulturni skupnosti Ellen Presser. V nadaljnji raziskavi so ugotovili, da gre za kopijo pisma, v katerega je Einstein (1879-1955) zapisal rojstnodnevni pozdrav judovskemu ekonomistu Juliju Hirschu (1882-1961).

Pismo je bilo shranjeno med časopisnimi izrezki iz leta 1961, ki so vsebovali različne osmrtnice o Hirschu.

Izvirnik pisma v New Yorku, kopija Münchnu

Izvirnik pisma, ki ga je Hirsch prejel leta 1932 ob svojem 50. rojstnem dnevu, se po navedbah Ellen Presser nahaja na Institutu Leo Baeck v New Yorku. Kopija pisma pa je v tistem času domnevno ostala pri Einsteinu. Kako je nato iz lasti enega najbolj znanih fizikov na svetu, utemeljitelja teorije relativnosti, prišlo v arhiv v Münchnu, po poročanju dpa še ni znano.

Čeprav je Einstein v Münchnu preživel del svojega otroštva in mladosti, je leta 1932 že dolgo živel v Berlinu, preden se je, enako kot pozneje Hirsch, preselil v ZDA. Pismo je še posebej vznemirljivo zato, ker je nastalo eno leto pred tem, ko so Adolf Hitler in nacionalni socialisti v Nemčiji zasegli oblast.

Jud Einstein je v pismu Judu Hirschu zapisal: Če bi nejudovski ljudje "imeli ljudi takšnega kova, kot ste vi, bi bila draga domovina gotovo manj umazana".

Poleg tega, da ni jasno, kako je kopija pisma zašla v München, ostaja uganka tudi dodaten tekst, odtisnjen na pismo, ki ga Izraelska kulturna skupnost še ni razvozlala. Pri tem ji zdaj pomaga Bavarska državna knjižnica.