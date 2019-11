V mestu, ki ga pretresa krvavo nasilje, padel rekord #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Hongkongu so danes volitve članov okrožnih svetov. Volilna udeležba je podrla rekord, saj se je volitev do 15.30 po krajevnem času (8.30 po srednjeevropskem) udeležilo več kot 1,95 milijona od 4,13 milijona volilnih upravičencev.

Po podatkih pristojnih oblasti je sedem ur pred zaprtjem volišč glasove oddalo 47,26 odstotka volilnih upravičencev. Tako je padel rekord iz leta 2015, ko se je volitev udeležilo 47 odstotkov oziroma 1,36 milijona volilnih upravičencev.

Za tokratne volitve je poleg tega registriranih bistveno več volivcev kot za prejšnje. Danes lahko svoj glas odda 4,13 milijona Hongkonžanov, medtem ko jih je bilo pred štirimi leti 3,12 milijona.

Pred volišči se vijejo dolge vrste ljudi

Volitve potekajo mirno, pred volišči se vijejo dolge vrste ljudi. Ena od organizacij, ki spremljajo volitve, je sicer sporočila, da so nekateri volivci poročali, da so jih pred volišči snemali neznanci.

V bližini večine volišč so nameščene protiizgredniške enote policije.

Okrožni sveti so najnižja raven oblasti v Hongkongu, ki ima v okviru Kitajske status posebnega upravnega območja. Današnje volitve veljajo za referendum o protestih, ki že mesece pretresajo to nekdanjo britansko kolonijo.

Za 452 sedežev v 18 okrožnih svetih se sicer poteguje več kot 1100 kandidatov.

Protesti izbruhnili junija

Protesti v nekdanji britanski koloniji so izbruhnili junija zaradi nasprotovanja predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj Kitajski, a so se kmalu sprevrgli v splošno nezadovoljstvo zaradi vse večjega vmešavanja Pekinga v polsamostojno območje. Protestniki zahtevajo večje demokratične svoboščine in neodvisno preiskavo policijskega nasilja.

Zadnje ankete pred volitvami so sicer pokazale, da se podpora demokratičnemu taboru povečuje.