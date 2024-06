V Mehiki so se danes ob 8. uri po krajevnem času začele predsedniške, parlamentarne in lokalne volitve, na katerih naj bi med drugim izvolili prvo predsednico v zgodovini države. Le nekaj ur pred odprtjem volišč je bil na zahodu Mehike v soboto ubit kandidat na lokalnih volitvah.

Na najobsežnejših volitvah v zgodovini Mehike skoraj 100 milijonov volivcev izbira med kandidati za več kot 20.000 položajev. Na zvezni ravni volijo predsednika države in 628 članov kongresa – 128 senatorjev in 500 članov poslanske zbornice. Hkrati izbirajo več guvernerjev, več kot 1.000 kongresnikov v večini izmed 31 zveznih držav, župane in svetnike v skoraj 1.600 občinah ter kandidate za več tisoč drugih položajev.

Do spremembe bo prišlo na predsedniškem položaju, saj se 70-letni predsednik Andres Manuel Lopez Obrador kljub visoki priljubljenosti v skladu z ustavo ne more potegovati za nov mandat. Skoraj zagotovo ga bo nasledila ženska, saj ankete največ možnosti za izvolitev napovedujejo dvema kandidatkama.

Med favoriti dve ženski

Za favoritinjo velja Obradorjeva naslednica Claudia Sheinbaum, kandidatka njegove vladajoče leve stranke Nacionalno gibanje za obnovo (Morena), ki naj bi glede na ankete prejela okoli 54 odstotkov glasov. Z napovedjo približno 36-odstotne podpore ji sledi markantna senatorka staroselskih korenin Xochitl Galvez, predstavnica desnosredinske opozicijske Stranke nacionalne akcije (PAN). Tretji kandidat je mladi kongresnik Jorge Alvarez Maynez iz levosredinskega Državljanskega gibanja, ki pa nima pravih možnosti za izvolitev.

Predvolilno obdobje je poleg stalnih tem, kot so migracije, kriminal in odnosi z ZDA, zaznamoval porast nasilja. Po podatkih svetovalnega podjetja Integralia je bilo v času od uradnega začetka kampanje 4. septembra lani ubitih 34 kandidatov, v povezavi z volitvami pa so skupno našteli 231 umorov nekdanjih in trenutnih politikov, uradnikov in njihovih družinskih članov.

Le nekaj ur pred odprtjem volišč se je seznam smrtnih žrtev volitev podaljšal še za eno osebo. Kot je sporočilo tožilstvo v zvezni državi Michoacan, so blizu doma v soboto ustrelili kandidata na lokalnih volitvah Israela Delgada.

Volišča bodo odprta do 18. ure po krajevnem času, medtem ko končne izide v Mehiki pričakujejo do 8. junija.

Približno 36-odstotne podpore napovedujejo markantni senatorki staroselskih korenin Xochitl Galvez, predstavnici desnosredinske opozicijske Stranke nacionalne akcije (PAN). Foto: Reuters