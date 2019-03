V Madridu 50 tisoč protestnikov proti praznjenju podeželja

Na ulice Madrida se je danes podalo več kot 50.000 ljudi, ki so s protestom opozorili na praznjenje podeželja. Manj kot mesec dni pred splošnimi volitvami so opozorili na preseljevanje v mesta in vse slabšo infrastrukturo na deželi, ki otežuje življenje starejšim in drugim prebivalcem.

Udeleženci so se danes zbrali na demonstracijah z naslovom Upor proti izpraznjeni Španiji. Policisti so našteli 50.000 udeležencev, po ocenah organizatorjev pa jih je bilo še enkrat toliko.

"Ta Španija, izpraznjena Španija, želi, da se sliši njen glas," je navajal manifest organizatorjev.

Številnim vasem grozi izumrtje

Španski gospodarski in socialni svet, posvetovalno telo vlade, je v poročilu v začetku leta 2018 zapisal, da je v državi okoli 3.900 vasi z manj kot 500 prebivalci. Od tega jih ima skoraj tretjina manj kot 100 prebivalcev in jim grozi izumrtje.

Trend preseljevanja v mesta je najbolj prizadel provinci Teruel na vzhodu in Soria severno od Madrida. V Teruelu so denimo bančne poslovalnice skoraj izginile, je opozorila Josefina Soriano iz skupine Teruel obstaja. "Starejši ljudje morajo prositi sosede, naj gredo do najbližjega mesta in zanje dvignejo denar," je bila kritična.

Kmet iz Sorie Angel Fernandez pa je poudaril, da provinca umira. "Kljub velikemu potencialu nas puščajo brez vlakov, brez avtocest," je dejal.

V manj kot mesecu dni se bodo volivci v Španiji podali na volitve, kjer bodo od 350 sedežev 101 sedež zasedli predstavniki redko poseljenih provinc. Tako ni nenavadno, da so bile na protestu danes zastopane tudi vse večje španske stranke. Iz vladajoče socialistične stranke so se med drugim na ulice podali ministrica za gospodarstvo Nadia Calvino, ministrica za okolje Teresa Ribera in minister za kmetijstvo Luis Planas.