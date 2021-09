V Londonu zabodli dva najstnika

Two boys aged 17 rushed to hospital after being stabbed at bus station https://t.co/MU2Y29EDxt — The Sun (@TheSun) September 15, 2021

Napad na najstnika se je v severnem delu Londona zgodil okoli 19.40 v bližini avtobusne postaje Edmonton.

Po klicu na pomoč so 17-letnika z vbodnimi ranami na kraju dogodka našli policisti in reševalci, ki so oba odpeljali v bolnišnico. Njuno zdravstveno stanje ni znano.

Iščejo očividce

Avtobusno postajo so zaradi preiskave okoliščin in kraja dogodka takoj po napadu ogradili, po zadnjih informacijah policisti niso prijeli še nobenega osumljenca.