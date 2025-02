V londonskem luksuznem hotelu Chiltern Firehouse je v petek izbruhnil požar. Evakuirati so morali okoli sto ljudi. V noči na soboto so gasilci potrdili, da je požar pod nadzorom, hotel pa bo potreboval obsežno prenovo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Požar se je začel v ceveh, nato pa se iz pritličja razširil vse do strehe štirinadstropnega hotela, so povedali gasilci. Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki, na katerih je videti plamene, ki so zajeli vrh stavbe, in gasilce, ki jih gasijo z žerjava.

Gasilci so na prizorišče prispeli malo pred tretjo uro popoldne. Pri gašenju je sodelovalo okoli 125 gasilcev z 20 gasilskimi vozili. Požar so ponoči spravili pod nadzor, a so celo noč ostali na prizorišču in gasili vroče točke.

Goste in zaposlene uspešno evakuirali

Vzrok požara je zaenkrat neznan, preiskava pa že poteka, je povedal lastnik hotela. Potrdil je, da v požaru ni bilo poškodovanih in da so goste in zaposlene uspešno evakuirali.

Hotel bo do nadaljnjega zaprt, po navedbah enega od gasilcev pa bo potrebna obsežna prenova.

Hotel priljubljen med zvezdniki

Hotel so pogosto obiskovali zvezdniki, v nedeljo pa naj bi tam potekala tudi zabava po podelitvi britanskih filmskih nagrad.

Chiltern Firehouse je bila sprva gasilska postaja, zgrajena leta 1889, od leta 2013 pa je tam luksuzni hotel.