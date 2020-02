Istanbul: v letalski nesreči trije mrtvi, več sto ranjenih #foto #video

Na letališču Sabiha Gokcen v Istanbulu se je včeraj zgodila nesreča, ko je potniško letalo zdrsnilo s steze na cesto, pri tem pa se je prelomilo na več delov. Letalo je nato zajel še ogenj. Televizijski posnetki kažejo popolnoma uničeno letalo. Turški minister za promet Mehmed Cahit Turhan je dejal, da je zagorel motor pod krilom letala. V nesreči so umrli trije potniki, 179 ljudi je bilo ranjenih, je potrdil turški minister Fahrettin Koca.

"Popoln kaos"

Po za zdaj znanih podatkih letalo ni uspelo zadržati pozicije na vzletno-pristajalni stezi in je zdrsnilo kakšnih 50 do 60 metrov, preden je padlo v jarek z višine približno 30 metrov. "Glede na podatke, ki so nam trenutno na razpolago, sklepamo, da je vzrok nesreče grob pristanek. Nesreča se je zgodila potem, ko letalu ni uspelo upočasniti svoje hitrosti in se je zaletelo v jarek na konec pristajalne steze," je pojasnil Mehmet Cahit Turan, turški minister za promet.

Kot je za lokalno televizijo pojasnil 24-letni Dogus Bilgic, so se po pristajanju približno 30 sekund še vozili po pristajalni stezi nato je letalo nenadoma odletelo s cestišča. "Celotna nesreča se je zgodila v nekaj sekundah," je dejal potnik, ki je imel svoj sedež v 25. vrsti in se je tako za las izognil smrti, saj naj bi letalo prepolovilo v 26 vrsti sedežev.

"V sprednjem delu je bilo letalo v groznem stanju. Ko sem dvignil glavo s tal, sem videl samo dim," je povedal Bilgic, ki je še trem drugim potnikom pomagal, da so se iz razbitin letala uspešno rešili. "Nastal je popoln kaos," je še povedal, poroča Reuters.

Po nesreči so pristojni zaprli letališče, vsi leti pa so bili preusmerjeni na glavno letališče v Istanbulu.

Boeing: glavna prioriteta je skrb

Enajst let staro letalo Boeing 737 je bilo v lasti zasebne družbe Pegasus, ki ponuja nizkocenovne lete. V izjavi za javnost so sicer iz Boeinga sporočili, da še vedno čakajo na več informacij v zvezi z nesrečo. "Naša glavna skrb je varnost potnikov in posadke na krovu. Smo v nenehnih stikih z letalskim ponudnikom in nudimo jim vso podporo," so zapisali in dejali, da so pripravljeni pomagati na kakršenkoli način.

Sicer pa to ni prva nesreča na letališču Sabiha Gokcen. Ves promet so bili prisiljeni zaustaviti že januarja, ko je zaradi slabega vremena z vzletno-pristajalne steza prav tako zdrsnilo letalo letalske družbe Pegasus. Na letalu, ki je bilo na poti iz Sharjaha v Združenih arabskih emiratih, je bilo 164 potnikov. Vse so varno evakuirali.