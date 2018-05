V Kijevu ubit ruski novinar in kritik Kremlja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ukrajinski prestolnici Kijev so neznanci v torek ubili ruskega novinarja Arkadija Babčenka, kritičnega do ruskih oblasti. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, policija domneva, da je bil umor povezan z njegovim delom.

Po besedah tiskovnega predstavnika policije je hudo ranjenega 41-letnega Babčenka našla žena, ki je slišala streljanje. Umrl je v reševalnem vozilu na poti v bolnišnico. Njegov kolega Osman Pašajev je na Facebooku zapisal, da je bil na stopnišču domačega bloka ubit s tremi streli v hrbet.

Moskvo kritiziral zaradi konflikta v vzhodni Ukrajini

Policija meni, da bi bil umor lahko povezan z njegovim poročanjem, so zapisali na spletnem mediju The Guardian. Oboroženi morilec naj bi ga počakal pred stanovanjem in ustrelil. Vodja ukrajinske policije je povedal, da za umor trenutno predvidevajo dva motiva: "njegovo delo ali pa njegov civilni položaj". Umorjeni vojni dopisnik Arkadij Babčenko Foto: Reuters

Veteranski vojni dopisnik Babčenko je sicer večkrat kritiziral Moskovo zaradi njene vloge v konfliktu v vzhodni Ukrajini. Za zdaj osumljenca še niso prijeli, objavili pa so fotografijo bradatega moškega z bejzbolsko kapo.

Drugi ruski novinar, umorjen v zadnjih dveh letih

Gre že za drugega ruskega novinarja, ubitega v Kijevu v zadnjih dveh letih. Julija 2016 je v podtaknjeni eksploziji v še vedno nepojasnjenih okoliščinah umrl Pavel Šeremet, prav tako kritičen do Kremlja.

Po navedbah AFP se je Babčenko boril v obeh vojnah v Čečeniji, nato pa postal novinar. Poročal je o vojni na vzhodu Ukrajine, pred odhodom v Ukrajino, kamor naj bi se umaknil zaradi groženj, pa je delal za opozicijski časnik Novaja Gazeta in radio Odmev Moskve. Na kraj zločina, ki ga varujejo ukrajinski policisti, so začeli nositi cvetje. Foto: Reuters

Pomočnik ukrajinskega zunanjega ministra Anton Gveračenko je po uboju Babčenka na Facebooku zapisal, da "Putinov režim meri na tiste, ki jih ne more zlomiti ali ustrahovati".

Rusko zunanje ministrstvo je zahtevalo, naj ukrajinske oblasti izvedejo učinkovito preiskavo, dodaja AFP.