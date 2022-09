Puščanje v jedrski elektrarni na jugu Nemčije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Elektrarna Isar 2, ki stoji v južni zvezni državi Bavarska, naj bi konec letošnjega leta prenehala delovati v skladu z načrtom Nemčije za postopno opuščanje jedrske energije. Toda vojna v Ukrajini in poznejši upad uvoza energije iz Rusije sta spodbudila spremembo politike. Nemčija zdaj načrtuje, da dva od treh preostalih reaktorjev, vključno z Isar 2, ostaneta v pripravljenosti do prihodnjega leta, poroča Reuters.

Potrebno je enotedensko zaprtje elektrarne

Ministrstvo za okolje je sporočilo, da je v oktobru potrebno enotedensko obdobje popravil v elektrarni Isar 2, ki jo upravlja hčerinska družba E.ON PreussenElektra. Tiskovni predstavnik E.ON je prepričan, da se bo z vlado mogoče dogovoriti o okviru, ki bo omogočil, da Isar 2 po 31. decembru v Nemčiji poveča varnost oskrbe z električno energijo. "Zaradi potrebnega časa pa je zdaj nujno, da politične razprave, ki se nadaljujejo, hitro privedejo do jasnega rezultata in da vsi vpleteni čim prej ustvarijo varnost načrtovanja," je dodal.

Nemško ministrstvo za okolje je sporočilo, da skupaj z ministrstvom za gospodarstvo "proučuje novi položaj in njegove posledice za načrtovanje in izvajanje rezerve pripravljenosti" razvoja Isar 2. Spletno mesto za preglednost EEX, kjer morajo operaterji objaviti obvezna sporočila o izpadih elektrarn na veleprodajni trg električne energije, ni prikazalo vnosa o Isar 2 za mesec oktober. Tiskovni predstavnik E.ON je dejal, da je o tem že obvestil oblasti, kot to zahteva nemška zakonodaja.