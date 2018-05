V Parizu aretirali okoli 200 protestnikov

Francoska policija je v izgredih, ki so zasenčili prvomajske demonstracije francoskih sindikatov v Parizu, v torek aretirala skoraj 200 zamaskiranih izgrednikov, ki so uničevali izložbe in zažigali avtomobile, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ob trasi prvomajskega pohoda, ki naj bi bil letos miren protest proti načrtovanim reformam javnega sektorja, se je po podatkih policije zbralo približno 1200 zamaskiranih skrajnih levičarjev. Med drugim so vzklikali "Vsi sovražijo policijo" ter "Upri se, Pariz" ter pripadnike varnostnih sil obmetavali s kamenjem.

V črno oblečeni izgredniki so uničevali izložbe in zažgali več avtomobilov. Uničili so tudi eno od restavracij hitre prehrane McDonald's ter v njej podtaknili požar. Foto: Reuters

Policija je proti izgrednikom uporabila vodne topove in solzivec, skoraj 200 so jih aretirali.

#Breaking: Union workers and #Antifa protestors are already setting fire in #Paris in protests of #Mayday! 4 cars burned and a lot of car windows broken. 1 Building had to be evacuated duo Smoke damage! pic.twitter.com/LIv3MoKijh — Sotiri Dimpinoudis Ⓥ (@sotiridi) May 1, 2018

A McDonald's has been totally trashed! ATM's are also victims of vandalism! Reports of in total of 20 ATM's broken in #Paris alone! pic.twitter.com/RRhyTeSTbt — Sotiri Dimpinoudis Ⓥ (@sotiridi) May 1, 2018

Francoski predsednik obljublja, da bodo storilce izsledili

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je trenutno na obisku v Avstraliji, je izgrede obsodil. "Naredili bomo vse, da izsledimo storilce in da bodo ti odgovarjali za svoja dejanja," je zapisal na družbenem omrežju Twitter.

Je condamne avec une absolue fermeté les violences qui ont eu lieu aujourd’hui et qui ont dévoyé les cortèges du 1er mai. Tout sera fait pour que leurs auteurs soient identifiés et tenus responsables de leurs actes. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 1, 2018

Pariška policija je že dan prej posvarila, da želijo skrajneži tradicionalne prvomajske prireditve izkoristiti za napad na varnostne sile ter simbole kapitalizma.

Protestniki, ki so se zbrali v Parizu, so nosili napise "Macron nas zelo jezi." Foto: Reuters

Tudi Armensko prestolnico ohromili novi protesti

Armensko prestolnico Erevan so danes ohromili novi množični protesti, h katerim je pozval vodja opozicije Nikol Pašinjan, potem ko ga parlament v torek ni izvolil za premierja. Kot poročajo lokalni mediji, demonstranti blokirajo najpomembnejše ulice, podzemna železnica ne vozi, protestom naj bi se pridružili tudi zaposleni na tamkajšnjem letališču.

Armenci že več tednov množično protestirajo proti korupciji in nepotizmu v državnem vrhu. Zaradi protestov je odstopil premier Serž Sarkisjan.

Edini kandidat za njegovega naslednika je bil Pašinjan, ki pa v torek ni dobil zadostnega števila glasov za izvolitev. Vladajoča Republikanska stranka trdi, da je njegov politični program premalo pregleden.

Pašinjana je podprlo 45 poslancev, 55 jih je bilo proti. Za izvolitev za predsednika vlade bi moral v parlamentu dobiti podporo 53 poslancev. Vodja opozicije je zato pozval k državljanski nepokorščini in novim protestom. Obljubil je "politični cunami", če bo republikanska stranka "ljudem ukradla zmago".