Na prvi maj po svetu številni protesti #video

Po Evropi so danes potekali tudi tradicionalni shodi in protesti. Precej mirni so bili v Španiji. Največ jeze in razočaranja pa je bilo v Franciji, Turčiji, Grčiji in na Kosovem.

Video: Planet TV

Protestniki so na shodih zahtevali boljše delovne pogoje in enakopravnost. V Grčiji se je na ulice odpravilo okoli 7.000 ljudi. Najbolj napeto pa je bilo v Istanbulu, kjer je prišlo tudi do aretacij protestnikov.

V Turčiji aretirali več kot 80 ljudi

1. maj je v Turčiji v preteklosti tradicionalno minil v znamenju izgredov med protestniki in policijo, v zadnjih letih pa so pristojne oblasti proti temu nastopile z blokado dostopa do ključnih mest za proteste.

Nekateri protestniki so danes poskušali kljub prepovedi doseči trg Taksim, ki ga je policija danes v celoti zaprla z barikadami, zaradi česar je policija skupno aretirala najmanj 84 oseb.

Za varnost v Istanbulu danes skrbi več kot 26.000 policistov s tremi helikopterji, 85 vozili z vodnimi topovi ter 67 oklepnimi vozili.

V istanbulski četrti Maltepe pripravili uradne prvomajske prireditve, ki se jih je udeležilo več tisoč ljudi. Podobni shodi so potekali tudi v drugih turških mestih, vključno z Ankaro in Izmirjem. Foto: Reuters

Na Filipinih več tisoč protestnikov na prvomajskem shodu

Protestni shod so med drugim pripravili tudi v filipinski prestolnici Manila. V Srbiji in na Hrvaškem praznik obeležujejo s tradicionalnimi proslavami in pikniki. Množični shod je bil tudi v Moskvi, iz Istanbula poročajo o aretacijah.

Protestniki so na Filipinih zažgali podobo, ki naj bi bila predsednik Rodrigo Duterte. Foto: Reuters

V Parizu izgredi ob prvomajskih demonstracijah

Prvomajske demonstracije francoskih sindikatov so v Parizu zasenčili izgredi. Po navedbah policije so zamaskirane osebe obmetavale pripadnike varnostnih sil. Gmotna škoda je nastala tudi na restavraciji, trgovini in gradbenem stroju. Ob trasi prvomajskega pohoda se je po podatkih policije zbralo približno 1200 zamaskiranih oseb.

Francoski notranji minister Gerard Collomb je že obsodil izgrede in napovedal, da bodo storili vse za zaustavitev hudih motenj javnega reda in povzročiteljev teh "nezaslišanih dejanj".

Pariška policija je že dan prej posvarila, da želijo skrajneži tradicionalne prvomajske prireditve izkoristiti za napad na varnostne sile ter simbole kapitalizma.