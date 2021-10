V Italiji znova protesti, tokrat v Trstu

V Trstu so bili danes vnovič množični protesti proti uvedbi pogoja PCT za zaposlene. Po ocenah policije se je zbralo okoli 12 tisoč ljudi, po ocenah opazovalcev pa tako množičnih demonstracij v mestu ni bilo več let, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Protestniki so se sprehodili po obmorski promenadi do glavnega mestnega trga, kjer je sedež deželne vlade Furlanije - Julijske krajine. Ob tem so vzklikali predvsem geslo "No green pass", torej proti uvedbi potrdila o prebolelosti covid-19, cepljenju ali testiranju.

Med protestniki so bili tudi zaposleni v tržaškem pristanišču, ki so zagrozili z njegovo blokado v petek, če bo uvedba potrdila PCT obveljala. Okoli 40 odstotkov od približno 950 zaposlenih v pristanišču nima tega "zelenega potrdila" oziroma PCT. "Odločeni smo, da bomo pristanišče blokirali, dokler obveznost PCT ne bo odpravljena," je po poročanju APA zatrdil predstavnik zaposlenih.

🇮🇹 Italy - Triëste [October 11, 2021]



Massive protest in Italy against Draghi & mandatory Vax passports, needed for work starting from October 15th.

If nothing changes fast, there will be massive strikes.#NoGreenpass #NoVaccinePassports #SCIOPEROGENERALE #NonAuPassDeLaHonte pic.twitter.com/87Q2PgI9y3 — 🍌 BMedia 🇳🇱 (@BananaMediaQ) October 11, 2021

Brez PCT ni plače

Obveznost PCT naj bi začela veljati v petek. Kdor v naslednjih petih dneh ne bo imel dokazila PCT, ga bodo morali delodajalci poslati domov brez plače. Šlo naj bi sicer zgolj za suspendiranje, ne pa za odpoved delovnega razmerja.

Sporno je predvsem to, da si bodo morali ljudje od zdaj testiranje plačevati sami. Vlada v Rimu je sicer zagotovila, da bo testiranje stalo 15 evrov, po drugi strani pa je zavrnila predlog sindikatov, da bi strošek testiranja še naprej plačevala država.

Protesti proti PCT že nekaj dni pretresajo Italijo

V soboto je več deset tisoč ljudi protestiralo v Rimu, proteste pa so zaznamovali tudi izgredi. Skupine desničarskih skrajnežev so med drugim napadle tudi stavbo, v kateri ima sedež sindikalno združenje CGIL. V spopadih je bilo ranjenih 38 policistov, prijetih pa je bilo dvanajst desničarskih skrajnežev, navaja APA.

Rimsko politiko medtem razburja razrešitev namestnice načelnika policije v Rimu Nunzie Alessandre Schiliro. Na demonstracijah 25. septembra je javno kritizirala uvedbo pogoja PCT in ga označila za ustavno spornega.

A to je naletelo na ogorčenje v stranki Naprej Italija, ki je pozvala notranjo ministrico Luciano Lamorgese, naj odstavi policistko. Kot so utemeljili, nekdo, ki predstavlja državo, ne sme pozivati k nepokorščini in proti ukrepom za zajezitev koronavirusa. Schilirova se je po drugi strani branila, da je pač kot svobodna državljanka izražala lastno mnenje glede covidnega potrdila, ki ga ima za diskriminatornega, povzema APA.