V Italiji začenjajo cepljenje mlajših od 55 let

V Italijo naj bi v soboto prispelo prvih 249.600 odmerkov cepiva AstraZenece. Pošiljko bo Italija dobila skoraj deset dni pred sprva napovedanim rokom, 15. februarjem, poročanje italijanske tiskovne agencije Ansa navaja STA.

V Italiji so se pred dnevi odločili, da s cepivom AstraZenece ne bodo cepili starejših od 65 let, ker naj ne bi bilo dovolj dokazov o učinkovitosti tega cepiva za to starostno skupino. Podobno so se za tovrstne omejitve odločili tudi v več drugih evropskih državah, med njimi tudi v Nemčiji in Franciji.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je sicer izdala začasno dovoljenje za uporabo tega cepiva za osebe, starejše od 18 let.

Glede na sledilnik Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je Italija prejela že nekaj več kot 2,2 milijona odmerkov cepiv proti covid-19, porabljenih pa jih je bilo nekaj več kot 1,9 milijona. Z najmanj enim odmerkom je bilo cepljenih 2,6 odstotka od skupno nekaj več kot 60 milijonov prebivalcev Italije, po poročanju STA še kažejo podatki ECDC.