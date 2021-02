Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) priporoča, da se cepivo AstraZenece proti bolezni covid-19 uporablja pri osebah, starih med 18 in 64 let. Za starejše je na voljo premalo podatkov o učinkovitosti cepiva, je zapisano v poročilu, ki je objavljeno na spletni strani NIJZ.

Se pa cepljenje s cepivom AstraZenece priporoča za cepljenje nepokretnih oseb na domu, in sicer ne glede na njihovo starost, saj je to cepivo, za razliko od cepiv mRNK, bolj stabilno in omogoča transport pripravljenega cepiva do mesta cepljenja, so zapisali po navedbah STA. Ker zaenkrat ni podatkov o učinkovitosti cepiva pri kroničnih bolnikih, se zanje trenutno bolj priporoča uporaba cepiv mRNK.

Drugi odmerek devet do 12 tednov po prvem cepljenju

Člani posvetovalne skupine za cepljenje priporočajo prednostno cepljenje s cepivom AstraZenece za zdravstvene delavce, ki doslej še niso bili cepljeni, za zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja, institucionalizirane osebe, ki doslej še niso bile cepljene, zaposlene in učence šol za osebe s posebnimi potrebami ter za ostale nujne službe, ki so pomembne za delovanje države. Drugi odmerek cepiva AstraZeneca naj sledi po od devetih do 12 tednih od prvega cepljenja, je še sklenila posvetovalna skupina za cepljenje, navaja STA.

Kakšna je razlika med cepivi Slovenija se je tako pridružila več državam po Evropi, ki s tem cepivom ne bodo cepile starejših od 65 let. Cepivo AstraZenece sicer, za razliko od BioNTechovega in Pfizerjevega cepiva ter cepiva ameriške Moderne, ni cepivo mRNA in ga je mogoče hraniti v običajnih hladilnikih do šest mesecev. Je pa bistveno cenejše, a manj učinkovito od cepiv mRNA. Cepivo AstraZenece namreč temelji na oslabljeni različici prehladnega virusa šimpanzov in vsebuje genski material iz površinske beljakovine, s katero se virus sars-cov-2 pritrdi na človeške celice.

Prva pošiljka prihaja v ponedeljek

Prva pošiljka cepiv AstraZenece naj bi v Slovenijo prišla v ponedeljek, cepiti bi začeli v torek. V prvi pošiljki bo predvidoma 9600 odmerkov, medtem ko se je v začetku tedna pričakovalo 15 tisoč odmerkov. Sicer pa je danes v Slovenijo prišla pošiljka Moderne s 4800 odmerki, so za STA pojasnili na NIJZ.