V Italiji danes stavkajo še v letalskem sektorju

V Italiji se morajo danes na težave pripraviti potniki v letalskem prometu. Zaposleni v sektorju - izjema so le kontrolorji letenja - bodo z delom prekinili med 10. in 14. uro, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Italijanski letalski prevoznik Alitalia je odpovedal nekaj več kot 100 poletov.

Kot so zapisali na spletni strani Alitalie, so bili prisiljeni odpovedati vrsto domačih in mednarodnih poletov, skupno gre za 113 letov. Na situacijo so se odzvali na različne načine, med drugim z večjimi letali na določenih progah. Tako bo 60 odstotkov vseh prizadetih potnikov vseeno letelo z njimi še danes, so poudarili.

Sicer letalska družba potnike poziva, naj preverijo status svojega leta, preden so podajo na letališče. To lahko storijo prek telefona, spletne strani Alitalie ali na potovalni agenciji, pri kateri so kupili vozovnice. Alitalia prizadetim potnikom sicer nudi brezplačno zamenjavo vozovnice ali povrnitev kupnine.

Alitalii je sprva za danes grozila 24-urna stavka pilotov in kabinskega osebja, ki jih zastopata sindikata Anpav in Anpac. Po pogovorih z ministrstvom za promet pa so to stavko prestavili na 6. september in jo skrajšali na štiri ure. Vseeno bo posledice današnje stavke občutila tudi Alitalia.

V Italiji stavkali že v sredo

Do stavke v potniškem prometu je v Italiji prišlo že v sredo, ko so bili odpovedani številni železniški prevozi v regionalnem prometu, začasno je ponekod obstal mestni potniški promet, prizadeti so bili taksiji, ladijski promet, storitev najema avtomobilov ter avtocestni promet. V nekaterih sektorjih je stavkalo do 80 odstotkov delavcev; največjo udeležbo so beležili v pristaniščih.

Čeprav se stavke odvijajo na višku turistične sezone, večjega kaosa v sredo ni bilo. Sindikati so sicer s stavko opozorili vlado, ki jo sestavljata Liga in Gibanje pet zvezd, da že predolgo odlaša z nujnimi ukrepi na področju zaposlovanja in varnosti v transportu. Izpostavili so potrebo po investicijah in skrbnejšem načrtovanju na področju prometa.

Prometni minister Danilo Toninelli je bil do stavke kritičen in je sindikate opozoril na njihovo odgovornost do potnikov.