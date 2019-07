Pozor, če greste v Italijo: danes stavkajo delavci v transportu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sredi poletne turistične sezone je več italijanskih sindikatov napovedalo stavke v transportu po vsej državi. Danes bodo prekinili delo zaposleni na železnicah, pri upravljavcih avtocest, v javnem prevozu potnikov in na ladjah kot tudi v podjetjih za izposojo avtomobilov in taksisti. V petek bo sledila še stavka v letalskem prometu.

Popotnikom po Italiji tako svetujejo, naj se oborožijo z dobršno mero potrpljenja. Stavke bodo sicer prizadele predvsem regionalne povezave in bodo omejene na po nekaj ur, so pojasnili v enem od italijanskih sindikatov v transportni panogi. Najpomembnejše povezave bodo zagotovljene, turisti pa stavk verjetno ne bodo pretirano občutili, so dodali.

S stavko želijo spodbuditi k večjemu vlaganju v infrastrukturo

Tudi pri železniški družbi RFI so pojasnili, da med stavko ne bodo vozili predvsem regionalni vlaki. Hitra železnica na pomembnejših progah bo normalno obratovala, tako kot tudi na primer ekspresni vlak med Rimom in letališčem. Nemoteno naj bi vozil tudi vlak med Ljubljano in Trstom.

V železniškem prometu bo sicer stavka med 9. in 17. uro. V večjih italijanskih mestih naj bi za štiri ure obstal mestni in primestni promet.

Če bodo zapornice na cestninskih postajah na avtocestah odprte, pa to še ne pomeni, da bo vožnja po njih brezplačna. Kdor cestnine ne bo plačal na avtomatskem plačilnem mestu, bo račun lahko tudi čez več mesecev prejel po pošti na dom. Pri tem v nemškem avtomobilskem klubu ADAC voznikom svetujejo, naj natančno preverijo, ali so jim v resnici zaračunali avtocestni odsek, ki so ga prevozili.

S stavko želijo sindikati vlado spodbuditi k večjim vlaganjem v infrastrukturo ter doseči jasna pravila za preprečevanje "nelojalne konkurence" in boljše delovne pogoje, so poročale tuje tiskovne agencije.

V petek so napovedane stavke na letališčih in pri nacionalnem letalskem prevozniku Alitalia. Po načrtih sindikatov med 10. in 14. uro v Italiji naj ne bi pristalo ali vzletelo nobeno letalo.