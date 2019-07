V italijanskem parlamentu prepovedali plastiko

Iz restavracij in kavarn italijanskega parlamenta so danes izginili vsi plastični izdelki za enkratno uporabo.

V italijanski poslanski zbornici od danes velja prepoved plastike. Iz restavracij in kavarn v stavbi so tako danes izginili vsi plastični izdelki za enkratno uporabo. Zaposleni in 630 poslancev bodo lahko pijačo odslej zaužili le še v steklenih kozarcih ali steklenicah, so sporočili iz spodnjega doma italijanskega parlamenta.