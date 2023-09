V Italiji aretirali osumljence skupinskega posilstva mladoletnic

Italijanska policija je aretirala devet oseb, sedem mladoletnikov in dva odrasla, ki so osumljeni, da so avgusta v neapeljskem predmestju Caivano posilili dve mladoletni dekleti, je danes sporočilo tožilstvo v Neaplju. Posilstva so pretresla vso državo, kraj pa je takrat obiskala tudi italijanska premierka Giorgia Meloni.

V predmestju Caivano so mladinske tolpe avgusta posilile dve dekleti, stari deset in dvanajst let. Posilstva v kraju, ki velja za leglo organiziranega kriminala, so pretresla vso državo. Melonijeva pa je skupnost obiskala konec avgusta in dejanje tolpe označila za nečloveški zločin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po prvih ugotovitvah preiskovalcev naj bi mladeniči dekleti zvabili v zapuščen športni center v zloglasni četrti Parco Verde in ju tam posilili. Zločin naj bi posneli z mobilnimi telefoni, po poročanju italijanskih medijev pa naj bi posilstvo celo predvajali v živo.

Za ogorčenje v Italiji so sicer pred obiskom Melonijeve poskrbele tudi izjave njenega partnerja in novinarja Andrea Giambruna glede posilstev.

"Če greš plesat, imaš vso pravico, da se napiješ. Toda če se izognete temu, da bi se opili in izgubili razsodnost, se morda lahko izognete tudi temu, da bi se zapletli v določene težave in naleteli na kakšnega volka," je na temo posilstev dejal v svoji pogovorni oddaji.